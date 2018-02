Més de dos milions de persones han seguit les competicions en vol al túnel del vent

Més de dos milions de persones van seguir des de les xarxes les competicions de vol, The Wind Games, al túnel del vent Windoor d'Empuriabrava. César Rico es va proclamar el volador més ràpid del món. Més de dos-cents esportistes van participar aquest cap de setmana a la cinquena edició de les competicions.

L´objectiu d´aconseguir que el vol indoor es reconegui com un esport olímpic ha marcat aquesta edició dels The Wind Games, després de saber que el Comitè Olímpic Francès estudia presentar el vol indoor com una nova candidatura olímpica pels Jocs de París2024.

En el Túnel de Vent d´Empuriabrava, l´elit mundial d´aquest esport s´ha enfrontat durant tres dies en 8 categories, entre les quals destaca com a novetat la Júnior Freestyle, en la que han competit nens d´entre 8 i 14 anys. Precisament en aquesta innovadora categoria, la jove australiana Amy Watson de 12 anys va aconseguir la primera medalla d´or de la història.

El seguiment a través de les xarxes ha estat molt alt. The Wind Games, manifesta la directora de Windoor, Aid Rico "és la major competició de vol indoor i la més popular i mediàtica del món i, per tant, és una responsabilitat per nosaltres gestionar el gran aparador que representen els The Wind Games. Cal destacar, a més, que cada any batem rècords de participants, de nivell i de professionalitat"

Pel que fa als resultats, l'atleta espanyol César Rico va guanyar com el més ràpid del món després de posar-se en primera posició a la final de la disciplina de velocitat Solo Speed. El va seguir el polonès Andrzej Sltyk, a tres segons.

Pel que fa als equips de la pedrera del túnel empordanès l'organització destaca el bon paper dels voladors de vol dinàmic Windoor Fighters i Windoor Vengadores que han guanyat la plata i l´or, respectivament, en la categoria de velocitat per equips, 4 Way Speed. En la mateixa disciplina de parella s´han imposat els Windoor DC, mostrant la gran aposta del Túnel de Vent d´Empuriabrava pel vol dinàmic

En la divisió femenina les voladores franceses Weembi French Girls han tornat a pujar a dalt de tot del pòdium per segon any consecutiu, seguides de l´equip anglès NFTO.

En la disciplina 4Way VFS, els millors van ser els polonesos SkyRiders, després de situar-se per davant de l´equip italià Esercito.

En vol dinàmic van triomfar els locals Windoor DC en la disciplina per parelles 2Way Dynamic, la singapuresa Kyra Poh ha estat la millor voladora en Solo Freestyle, i l´atleta hongarès Lukas Laki ha estat el vencedor en Junior Freestyle, mentre el volador local César Rico s´ha convertit en el més ràpid del món en vèncer en la categoria de Solo Speed.

Completen el podi de vol dinàmic els Nemesis que van vèncer en la disciplina per equips 4 Way Speed i en 2 WayDynamic es van endur l´or els polonesos Vipers i la plata els locals Windoor GB.

En la nova categoria Junior Freestyle la vencedora va ser la jove voladora australiana de 12 anys Amy Watson.