Mor Antonia Martínez, la mare de Pilar Abel, la «suposada» filla de Salvador Dalí

Antonia Martínez de Haro, la mare de Pilar Abel, qui va reclamar ser la filla de Salvador Dalí, ha mort aquest passat diumenge als 88 anys d'edat. La seva vetlla es fa avui i demà està prevista una missa al mateix tanatori de Figueres. Martínez feia ja uns anys que vivia a la Residència Els Arcs de Figueres, apartada dels mitjans i del que succeïa al voltant de la seva filla. Fa poques setmanes, però, va rebre la visita d'una cadena de televisió japonesa que volia conèixer la seva història, tal com testimonia la imatge d'aquest article.

El nom d'Antonia Martínez es va donar a conèixer arran del procés judicial que va interposar la seva filla Pilar Abel reclamant ser la filla de Salvador Dalí.

El procés, que va comportar l'exhumació de les restes del pintor, va suposar, fins i tot, que Martínez fos requerida per fer-li unes proves d'ADN.

La vida de Martínez no va canviar en cap moment ja que els mitjans no tenien accés a ella. A través de Pilar Abel, es van conèixer certs aspectes del passat de Martínez com ara que havia treballat a Cadaqués i que durant aquell temps, quan tenia 27 anys, va mantenir una relació amorosa amb Dalí fruit de la qual va quedar embarassada i va tenir a Pilar.

De Cadaqués marxaria embarassada, seguint la versió de Pilar Abel, i, més tard, es casaria amb Juan Abel amb qui va tenir dos fills més, un noi i una noia. Amb ell va conviure fins a la seva mort.