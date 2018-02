La comissió del barri de Sant Joan de Figueres presenta el pla estratègic

La comissió del barri de Sant Joan es va reunir ahir per exposar el pla estratègic que ha redactat l'Ajuntament de Figueres i que servirà per encarar les problemàtiques del sector oest de la ciutat. El document, amb una validesa de quatre anys, estableix les línies d'actuació al barri on hi resideix gran part de la comunitat gitana de Figueres.

El pla estratègic, elaborat a partir de la diagnosi acabada a finals del 2016, preveu actuacions per «millorar la convivència», la participació ciutadana i promoure una «comunicació positiva del barri i la zona nord-oest» de Figueres.

Del pla estratègic no es desprenen les actuacions concretes, sinó que aquestes les determinaran els grups de treball que integraran la taula tècnica. També es crearà una taula institucional, que aprovarà les línies d'actuació generals i hi buscarà finançament, i un equip motor que impulsarà les actuacions.

La previsió és que aquest febrer es constitueixi la taula institucional, segons ha confirmat el regidor delegat de Sant Joan, Francesc Cruanyes, i entre febrer i març s'impulsaria la taula tècnica i els grups de treball que hauran de dissenyar les accions.



El pacte de ciutat, sense signar

«Hi ha la voluntat absoluta que tot es faci amb el màxim consens», insisteix Cruanyes, perquè «tota la problemàtica que afecta el sector oest no ha de ser motiu de confrontació política». A aquest acord ja hi havien arribat amb el pacte de ciutat, encara pendent de signar. De fet, el trasllat d'aquest compromís en un document no és una prioritat per a Cruanyes, ja que «mentre no detecti que hi ha dissensions, el dono per tàcit».



Talls de llum i marihuana

També es va tractar «la problemàtica concreta» dels talls de llum i el cultiu de marihuana. Tal com va explicar Cruanyes, s'està treballant per convocar una reunió conjunta amb l'associació de veïns del barri de Sant Joan per tal que ells mateixos hi trobin solucions. «Quedar-se sense llum està afectant els barris dels voltants, però també ells mateixos», puntualitza.

Durant la comissió, formada pels grups municipals, tècnics, representants veïnals i cossos policials, es va exposar el contingut del pla estratègic. Preveu actuacions per «prevenir i intervenir» en situacions de risc social, millorar el nivell formatiu, la inserció laboral, la salut, afavorir la millora en les «condicions d'habitabilitat» i millorar la seguretat ciutadana i l'espai públic. Del pla estratègic se'n desprenen les línies d'actuació amb què es vol millorar la integració del barri amb la resta de la ciutat.

Activitats a l'espai cívic del Teatre Bon Pastor, el servei de promoció escolar amb la comunitat gitana, programes d'inclusió social i plans d'ocupació, intervencions en frau elèctric, suport a les necessitats vinculades a l'habitatge, intervencions en civisme i neteja i dispositius d'intervenció policials són algunes de les actuacions que el pla estratègic preveu per millorar la cohesió del barri.



Problemes crònics

La diagnosi que ha servit de base per al pla estratègic ha permès actualitzar la fotografia de la realitat del barri. S'hi descriu la inseguretat i les conductes incíviques, la cronicitat de les problemàtiques i l'elevat percentatge d'absentisme escolar i d'atur. Però de l'execució del pla estratègic també en depèn la Generalitat, amb qui el regidor delegat ja ha «mantingut converses» des de fa mesos perquè «ens puguem posar a treballar avui mateix».

La comissió del barri de Sant Joan no es reunia des del desembre del 2016, i aquest va ser un dels principals retrets que van fer els integrants de la taula, que es va convocar per última vegada per presentar la diagnosi. La zona nord-oest de Figueres està formada pels barris del Culubret, Sant Joan, Bon Pastor, Món Millor i Juncària-Parc Bosc.