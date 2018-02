Competicions dels millors del món al Túnel del Vent

Més de dos milions de persones van seguir des de les xarxes les competicions de vol, The Wind Games, al túnel del vent Windoor d'Empuriabrava. César Rico es va proclamar el volador més ràpid del món. Més de dos-cents esportistes van participar aquest cap de setmana a la cinquena edició de les competicions.

L'objectiu d'aconseguir que el vol indoor es reconegui com un esport olímpic va marcar aquesta edició dels The Wind Games, després de saber que el Comitè Olímpic Francès estudia presentar el vol indoor com una nova candidatura olímpica pels Jocs de París 2024.

En el Túnel de Vent d'Empuriabrava, l'elit mundial d'aquest esport es va enfrontar durant tres dies en 8 categories, entre les quals destaca com a novetat la Júnior Freestyle, en la que han competit nens d'entre 8 i 14 anys. Precisament en aquesta innovadora categoria, la jove australiana Amy Watson de 12 anys va aconseguir la primera medalla d'or de la història.

El seguiment a través de les xarxes ha estat molt alt. The Wind Games, manifesta la directora de Windoor, Aid Rico «és la major competició de vol indoor i la més popular i mediàtica del món i, per tant, és una responsabilitat per nosaltres gestionar el gran aparador que representen els The Wind Games. Cal destacar, a més, que cada any batem rècords de participants, de nivell i de professionalitat».

Es van proclamar diversos compions en diferents modalitats i César Rico com el més ràpid.