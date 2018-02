Explota un dipòsit de gas propà en un càmping de Roses

Els Bombers van treballar ahir en una deflagració d'un dipòsit de gas propà en un càmping de Roses. Malgrat l'explosió amb posterior incendi, no va haver-hi cap ferit. L'avís dels fets va ser a dos quarts d'onze del matí i s'hi van desplaçar dues dotacions dels Bombers, així com el SEM i la Policia Local. Segons el SEM, no va haver-hi ferits.

Un treballador netejava el dipòsit, que estava mig buit, quan es va produir el succés. L'incident s'hauria produït en el Càmping Joncar Mar de Roses, situat al centre turístic de la ciutat costanera.

Els serveis d'emergència van treballar ahir al matí en l'extinció de l'incendi produïda per una deflagració de gas. Malgrat que en el moment de l'accident hi havia una persona que manipulava el dipòsit del càmping, no es van haver de lamentar danys personals a causa de l'explosió.