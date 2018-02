Inicien les obres de reforç del dic de recer al port de l'Escala

Ports de la Generalitat ha començat les obres al port de l'Escala (Alt Empordà) que han de permetre que les onades no sobrepassin el dic de recer, tal i com passava en alguna ocasió en cas de temporal. La inversió de més d'un milió d'euros permetrà reforçar aquesta part del port i preveu també la creació d'un nou vial d'accés a més d'un camí només per a vianants. Les actuacions tenen una durada prevista de nou mesos. El president de Ports de la Generalitat, Ricard Font, ha assegurat que l'actuació ajudarà a millorar "la funcionalitat, la seguretat portuària i la mobilitat" de les instal·lacions. L'empresa pública també té en obres els ports de Roses (Alt Empordà) i de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

Les màquines ja estan treballant al dic de recer del moll del port de l'Escala. Les obres han d'evitar que, en cas de temporal, les onades passin per sobre d'aquesta infraestructura. D'aquesta manera, el dic serà més útil i millorarà la seguretat de les embarcacions més properes. De fet, les barques del sector est del port de l'Escala seran de les més beneficades per les obres. Ports de la Generalitat les va licitar l'estiu passat per valor d'1.070.000 euros i un termini d'execució de nou mesos.

A banda de millorar la protecció, l'actuació ha de potenciar la mobilitat dels vianants a la zona de servei. Ports vol fer un nou vial d'accés al dic que envolti les instal·lacions de l'escar. Els vianants tindran un camí en paral·lel a aquest vial. Aquesta actuació busca, segons Font, "impulsar la sinergia port-ciutat per generar oportunitats".

La primera actuació ha estat el desviament dels serveis afectats d'aigua i llum per tal de continuar-lo oferint als usuaris del port de l'Escala. Posteriorment, els treballs continuaran amb la instal·lació de blocs d'escullera a l'extrem del dic de recer per fer el reforç del talús.

"Posicionem el port de l'Escala com una instal·lació al servei de la generació de llocs de treball, activitat econòmica i turisme", ha ressaltat el president de l'empresa pública.

Tres ports en obres

Actualment, tres dels ports que la Generalitat té a les comarques gironines es troben en obres. A banda de l'Escala, el passat mes de gener també van començar obres a Sant Feliu de Guíxols i a Roses.

En el cas de Roses, la inversió és de 680.000 euros. L'actuació ha de permetre la renovació del moll de Ribera, els magatzems dels pescadors i el pantalà de pesca. La previsió és que les millores estiguin fetes en quatre mesos.

A Sant Feliu de Guíxols, Ports de la Generalitat ha destinat 390.000 euros a una sèrie de mesures que han d'integrar millor la infraestructura a la façana marítima del municipi. Entre les actuacions, que han d'estar llestes a l'entorn del mes de juny, han començat per la zona del moll del Fortí.