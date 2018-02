Mor un jove en una sortida de via a l'N-II a la Jonquera

Un jove ha mort aquesta matinada en un accident de trànsit a l'N-II al seu pas per la Jonquera.

El sinistre mortal ha consistit en una sortida de via d'un Fiat 500 de color blanc, que duia plaques franceses.

De moment es desconeix la identitat del finat perquè no portava documentació al cim. Els Mossos d'Esquadra n'estan investigant la seva identitat.

L'accident mortal s'ha produït quan faltaven pocs minuts per les quatre de la matinada al punt quilomètric 773 al terme municipal de La Jonquera, a l'entrada del municipi.

Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha sortit de la via i, com a conseqüència, el conductor i únic ocupant del vehicle ha mort. Es tracta d'un home, del qual s'està investigant la seva identitat.

Arran de la incidència, es van activar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat, i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques.

Quant a l'afectació viària, no consta cap derivada d'aquest accident, segons informa el Servei Català de Trànsit.

Es tracta del tercer accident de trànsit mortal a les comarques de Girona d'aquest any 2018.