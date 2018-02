El PDeCAT insta Pere Vila a trencar el pacte de govern de Llançà amb el PSC

La situació política a Catalunya podria comportar el trencament del pacte del PDeCAT amb els socialistes a Llançà, on es van aliar per fer una moció de censura a l'exalcalde, Guillem Cusí (ERC), i es van repartir l'alcaldia. A finals de març hauria d'haver-hi el relleu al socialista Francesc Guisset (PSC). Però el partit li va comunicar a Pere Vila que el pacte no es podia mantenir i, segons va admetre en una entrevista a Empordà TV, «no podem donar l'alcaldia al PSC amb tot el que ha passat».

Els socialistes ja n'estan assabentats i creuen que s'ha de complir però estan a l'espera de veure què passa. La decisió s'ha deixat en mans de la militància.

L'alcalde, que també és president del partit a les comarques gironines i president de la Diputació de Girona, ha explicat que es decidirà en les properes setmanes en una assemblea entre simpatitzants i associats. Així li ho va comunicar als socialistes.

Hi haurà tres escenaris, segons planteja a l'entrevista: «mantenir el pacte tal qual està escrit i que es porti a votació, no mantenir el pacte i trencar la relació i el pacte, o fer una cosa que tingui una posició mitjana que pot ser mantenir el pacte però que l'alcaldia la continuem tenint nosaltres».

Però el que té clar Vila és que «difícilment podem donar l'alcaldia al PSC per tot el que està passant a l'Estat», tal com li va manifestar el seu partit. Fins ara s'han trencat una trentena de pactes a Catalunya i avança que els que es mantenen, o es trencaran o s'està debatent.

A Llançà assegura que es respectaran els resultats que surtin de l'assemblea. «Vaig traslladar al PSC que respectarem aquests resultats perquè el meu partit ja m'ha traslladat la necessitat que aquest pacte difícilment el podem complir», diu Vila.

El PDeCat va guanyar les eleccions amb 5 regidors a Llançà però un acord entre ERC, PSC i APL li van treure l'alcaldia. ERC va expulsar el PSC per desavinences i va acabar amb una moció de censura el gener de 2017. El proper 29 de març s'havia de produir el traspàs de l'alcaldia.