El projecte del gaig blau als Aiguamolls acaba amb 96 cries el 2017

El projecte del gaig blau que es porta a terme al Parc Natural dels Aiguamolls de l´Empordà ha acabat el 2017 amb 96 cries. Més de la meitat de les caixes niu instal·lades per Endesa van ser ocupades per parelles de l´espècie. Per primera vegada s´ha fet seguiment via geolocalitzadors, durant el període de cria, gràcies a la instal·lació de dispositius GPS a tres individus adults i, s´han col·locat també anelles identificadores a 74 pollets i alguns adults.

A la primavera, la Companyia va instal·lar 30 caixes niu aprofitant les torres elèctriques que travessen el parc i, a l´estiu, es van col·locar els dispositius geolocalitzadors per realitzar el seguiment de tres individus adults. Les dades recollides permetran ampliar el coneixement que, fins al moment, es té del comportament i la dinàmica d´aquesta espècie tan fragmentada al territori amb l´objectiu d´afinar cada vegada més en l´aplicació de les accions de conservació més efectives per a l´espècie. El projecte per recuperar aquesta au es porta terme des de fa anys al parc i es considera un èxit.

S´ha comprovat que les noves caixes, construïdes amb un material molt més resistent i durador, i amb característiques específiques per la reproducció del gaig blau, són realment efectives. Aporten confort, amplitud i total protecció als factors ambientals adversos, així com als potencials depredadors.

Tant és així que, de les 30 caixes d´aquesta tipologia, el 86% van ser ocupades per l´espècie motiu de l´estudi. Aquest model està dissenyat per l´ocupació d´aquest ocell en concret i per evitar al màxim possible la depredació.

Dels localitzadors GPS col·locats a tres adults només s´han pogut recollir dades d´un, ja que els altres dos han desaparegut, potser han sortit de la zona receptora de senyal GPS o bé han estat depredats (encara que no s´han trobat rastres). De la parella que sí que s´ha obtingut dades, s´ha pogut calcular el domini vital i l´activitat de caça i es constata la importància de l´existència d´arbres aïllats i marges arbrats.

El que coincideix amb l´estratègia d´aquesta espècie, anomenada "sit-and-wait", de situar-se en una posició elevada i esperar la presa. Resta saber si l´any que ve tornen i es poden recuperar les dades de la ruta migratòria que hauran pogut registrar amb el mateix GPS. Fins al moment, les dades recollides suposen una valuosa informació sobre l´espècie en aquest territori, ja que és la primera vegada que s´estudien aquests paràmetres específics sobre moviment i la selecció de l´hàbitat a la zona de l´Empordà.



Anellar els polls nascuts

Per altra banda, es va aprofitar mentre es feia l´estudi i control de la població per anellar els polls nascuts aquesta temporada, amb un total de 74 individus anellats en diferents jornades i diverses visites als nius, ja que les cries han de tenir una mida concreta i, a vegades, ja han sortit volant, el que impossibilita l´anellament del 100% de la població.

Accions com aquesta possibiliten la identificació de les aus allà on es facin observacions d´ocells, sigui en el mateix parc o allà on els porti la seva ruta migratòria i ampliar els valuosos coneixements sobre els seus moviments.

Com a dada curiosa, dins de l´estudi es va provar una zona experimental de cria on es van instal·lar caixes, encara que no hi havia constància de la presència de parelles reproductores. Com era d´esperar, en cap de les caixes col·locades, 26 en total, va haver-hi ocupació. És probable que en els propers anys, els individus comencin a identificar aquesta nova zona com propícia per a la reproducció i gradualment es vagin ocupant les caixes.



Ampliar la zona de cria

D´aquesta manera s´assolirà l´objectiu d´ajudar a ampliar la zona de cria suplint la manca de nius naturals i així poder incrementar el nombre d´exemplars reproductors d´aquesta au tan vulnerable perquè en un futur pugui millorar el seu estat de conservació i arribar a autoregular-se de manera natural.

Endesa, dins del Pla de Conservació de la biodiversitat i conscient de l´inevitable impacte que provoquen les instal·lacions elèctriques, pretén amb col·laboracions i projecte com aquest, compensar i ajudar al desenvolupament d´espècies que necessiten una especial atenció per a la seva conservació dins de l´entorn natural on opera la Companyia.