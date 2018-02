Accident mortal a la Jonquera

Una persona ha mort aquest dijous en un accident de trànsit frontal amb tres vehicles implicats que ha tingut lloc a la carretera N-II, en terme municipal de la Jonquera (Alt Empordà). Els fets han tingut lloc al quilòmetre 778 de la carretera esmentada cap a dos quarts de sis de la tarda. A banda de la víctima mortal hi ha hagut dues persones ferides, una de les quals ha hagut de ser rescatada pels Bombers d'entremig de la ferralla. Arran de la incidència, s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Pel que fa a l'afectació viària, ha calgut tallar la via en els dos sentits de la marxa. Hi ha desviaments senyalitzats en sentit nord.