ERC de Llançà donarà suport al trencament del pacte però no entrarà al govern

El possible trencament del pacte entre el PDeCAT i el PSC a Llançà i pel qual el proper 29 de març s'havia de produir el relleu en l'alcaldia, que passaria del demòcrata Pere Vila, al socialista, Francesc Guisset, compta amb el suport d'ERC. El grup municipal a l'oposició i encapçalat per l'exalcalde Guillem Cusí, a qui Vila i Guisset van expulsar de l'alcaldia amb una moció de censura el gener del 2017, s'alinea amb el PDeCAT, però sense entrar a govern.

La situació política a Catalunya estar passant factura a l'Ajuntament de Llançà i el partit ja ha comunicat a l'alcalde Pere Vila que el pacte amb el PSC no es podria mantenir. Per l'exalcalde Cusí i portaveu d'ERC, el trencament s'hauria d'haver produït «el mateix dia de l'empresonament dels Jordis i els representants polítics». I és que a més de les pressions del mateix PDeCAT, Vila també n'hauria rebut d'ERC.

Els republicans donaran suport a la dissolució del pacte «amb el compromís de garantir la governabilitat del poble» i asseguren que es faran «corresponsables» del trencament. Tot i això, Esquerra rebutja entrar a formar govern amb el PDeCAT, amb el qual han mantingut importants desavinences.

Cusí va retreure en el ple de dilluns la «falta de posicionament» fins ara de Vila, a qui acusa de no actuar en els debats entre republicans i socialistes quan han presentat mocions sobiranistes.«Per aquest motiu se'ns fa estrany que ara el PDeCAT esgrimeixi arguments o excuses ideològiques de país, quan en cap moment havien defensat aquesta posició ni s'havien enfrontat amb els seus socis de govern», diu Cusí.

La decisió sobre el futur del pacte està en mans de les bases del PDeCAT, que decidiran sobre tres escenaris: mantenir l'actual acord pel qual l'alcaldia passarà al PSC el 29 de març, conservar tots els acords excepte la cessió de l'alcaldia o trencar completament la relació.

ERC es manté a l'expectativa de la decisió que acabin prenent les bases demòcrates, que un cop presa hi actuaran «en conseqüència». Per Esquerra, les circumstàncies exigeixen el trencament del pacte, tal com ha passat en una trentena d'ajuntaments.