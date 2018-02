El frau elèctric porta nous talls de llum al sector oest de Figueres i més control policial

El frau elèctric al barri de Sant Joan i Culubret de Figueres ha generat aquesta setmana nous talls de llum al barri i un nou operatiu de la companyia Endesa, juntament amb la Policia Local i Mossos d'Esquadra que mantenen les investigacions per anar desmantellant possibles punts de plantacions de marihuana. Ahir es va tallar el servei a sis punts, on fa unes setmanes van detectar un gran consum elèctric que s'està investigant. Una segona actuació en un altre punt de Figueres, el carrer Pujades, va acabar amb un bloc on, de 28 vivendes, 7 tenien la llum punxada.

El frau elèctric als barris del sector oest, amb un grau de pobresa important, és una de les principals problemàtiques, segons la diagnosi feta pública per l'Ajuntament de Figueres aquesta setmana, que ha de servir per abordar un pla estratègic que resolgui les diferents problemàtiques. Els nous talls de llum i l'operatiu realitzat ahir evidencien de nou la realitat al sector.



Talls de llum constants

El 3 de febrer hi va haver talls de llum al barri i dimarts al vespre es van repetir al carrer Major i Avinyonet. Segons la companyia Endesa, es va tractar de tres incidències en línia de baixa tensió coincidents. Dues d'elles es van produir a quarts de vuit i una tercera a les nou. Els talls de llum van durar poca estona, poc més de vint minuts cadascun, i van ser causats per fusibles fosos. En aquests casos, la causa sol ser per un consum per sobre del contractat. Sovint té a veure amb el frau elèctric.

Es donava la circumstància, a més, que el 24 de gener en una actuació on només es va mesurar el consum als comptadors de matinada al carrer Major i carrer Avinyonet es van detectar consums anormals en sectors del barri. En nou vivendes o locals es va constatar frau elèctric i en set el consum era anormal per ser molt elevat. Endesa ha constatat que davant els talls i els mesuraments previs es va portar a terme ahir al matí una nova actuació contra el frau elèctric al barri de Sant Joan, que en els darrers anys són periòdiques.

Per una banda als carrers Major i Culubret, on s'havien fet els mesuraments previs. Aquí es va tallar la llum a sis punts dels deu que tenien previstos i on es mantenia un consum molt excessiu de llum. Habitualment, en aquests casos es per la presència de plantacions de marihuana, tot i que de moment no s'ha constatat que aquest sigui el motiu.

Paral·lelament a les actuacions per part de la companyia elèctrica i les d'aigua, la policia es manté en alerta per si detecten fets delictius com la plantació de marihuana. S'han desmantellat en els darrers anys nombrosos cultius.

Segon control de frau

Endesa va portar a terme ahir un segon control a un altra sector de la ciutat i a instància de la Guàrdia Urbana. Es tracta d'un bloc situat al número 28 del carrer Pujades. Segons Endesa, set de les vivendes tenien la llum punxada.

A banda dels controls de frau elèctric se'n van fer als comptadors d'aigua. En van trobar nou de punxats.