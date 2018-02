Arxiven les causes contra l'exregidor del PP acusat de gravar un usuari als lavabos del TAV i pornografia infantil

La justícia ha arxivat les causes contra el regidor figuerenc Diego Borrego. Un jutjat de Girona l'investigava per haver gravat presumptament un home als lavabos del TAV de Girona, mentre que un altre de Figueres ho feia per possessió i distribució de pornografia infantil. En aquest últim cas la resolució dona la raó a la defensa que argumentava que els Mossos van actuar de manera "desproporcionada", ja que Borrego havia entregat voluntàriament el mòbil per tal de comprovar que era innocent del primer dels delictes, i que per tant, no tenia cap vídeo de l'usuari dels lavabos. "En cap cas vam donar consentiment perquè es revisés res que no tingués relació amb l'incident del TAV", ha subratllat l'advocat de Borrego, Ladislao Pérez. Tot i això, el lletrat ha anunciat que encarregaran un informe pericial per demostrar que tots els joves que surten en els vídeos són majors d'edat. Ara Borrego demanarà la restitució com a regidor del PP a l'ajuntament, d'on se'l va fer fora en saber-se el cas. També estudia presentar accions penals haver vulnerat els seus drets fonamentals.