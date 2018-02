Estacions meteorològiques ajudaran els viticultors de l'Empordà a combatre un fong

Una xarxa d'onze estacions meteorològiques ajudarà els viticultors de la DO Empordà a combatre el míldiu, un fong que afecta les vinyes i fa que produeixin menys raïm. Fins ara, per prevenir la malaltia, s'anaven aplicant pesticides i fitosanitaris als ceps de manera periòdica. Gràcies a aquests aparells, però, els viticultors podran saber ara quin és el moment exacte en què caldrà fer-ho. "Bàsicament, quan plou o quan les fulles estan molles, perquè hi ha humitat o rosada, és quan es donen les condicions perquè la malaltia aparegui", explica el director de l'IRTA-Mas Badia, Joan Bonany. Les estacions meteorològiques, que funcionen amb energia solar, faran lectures de les condicions climàtiques cada hora. Si es veu que hi ha risc d'aparició del míldiu, s'avisarà els viticultors perquè facin tractament als ceps.