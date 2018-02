Figueres dona el «sí» definitiu als pressupostos

El pressupost de Figueres per aquest 2018 es va aprovar ahir de manera definitiva amb 12 vots a favor (PDeCAT, ERC, PP i els tres regidors no adscrits), 7 en contra (PSC, Cs i la CUP) i 1 abstenció (Compromís d'Esquerres). Els comptes pugen a 56,57 milions d'euros, dels quals 5,2 es destinaran a inversions, on destaca la compra d'un habitatge on va viure Salvador Dalí.

Els comptes ja havien superat l'aprovació inicial el passat 27 de desembre amb majoria absoluta, malgrat la minoria del govern del PDeCAT, i ahir es van revalidar les votacions. En el ple extraordinari d'ahir també es van desestimar les al·legacions presentades i que, per tant, no han suposat cap modificació al text aprovat a finals del 2017.

L'alcaldessa Marta Felip va defensar que el pressupost donava «suficient finançament a tots els serveis municipals obligatoris» i que a més els permet fer inversions, malgrat haver patit una rebaixa respecte al del 2017.

Malgrat haver obtingut majoria absoluta, els partits que han facilitat l'aprovació del document (ERC, PP, Compromís i no adscrits) han matisat que no és un «sí» a l'alcaldessa Marta Felip, sinó un compromís amb la ciutat i l'oportunitat de poder executar les propostes dels seus respectius programes electorals.

En canvi, els que han mantingut el seu vot negatiu (Cs, PSC i la CUP) han defensat unes «prioritats» diferents per a Figueres que les del PDeCAT, així com l'imcompliment dels acords en l'aprovació dels pressupostos del 2017.



Danys patrimonials

En l'al·legació presentada pel president de l'Associació de veïns de la Marca de l'Ham, s'apunta que els fonaments d'edificis privats han patit danys arran de les obres del Pla de Barris. Felip ha manifestat la necessitat d'un peritatge patrimonial per comprovar-ho i, si així fos, indemnitzar els veïns.