La rua de Carnaval a l'Escala tindrà un miler de participants en quinze colles

Una quinzena de colles participaran aquest diumenge a la gran rua del Carnaval de l'Escala, sumant cap a un miler de persones disfressades.

La festa, però, comença dissabte, amb la cercavila infantil a les quatre de la tarda, seguida de xocolatada popular, ball i animació infantil i, de nit, el ball de disfresses amb discomòbil i Overdose Band a les onze del vespre.

El diumenge hi ha la rua, que començarà a les onze del matí, a l'avinguda Girona i tornarà a seguir el recorregut tradicional, passant per l'avinguda Ave Maria, el passeig Lluís Albert i acabant a la Platja. Després del dinar de carrosses i comparses hi haurà un ball, durant el qual es repartiran els premis d'aquesta edició. S'han inscrit una quinzena de colles, dues de les quals només fan comparsa.

La programació s'acaba el dilluns, amb el dinar i el ball de germanor.