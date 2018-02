Arxiven les causes contra el regidor Borrego, acusat de distribuir pornografia infantil

La justícia ha arxivat les causes contra el regidor figuerenc Diego Borrego. Un jutjat de Girona l'investigava per haver gravat presumptament un home als lavabos del TAV de Girona, mentre que un altre de Figueres ho feia per possessió i distribució de pornografia infantil. En aquest últim cas la resolució dona la raó a la defensa, que argumentava que els Mossos van actuar de manera «desproporcionada», ja que Borrego havia entregat voluntàriament el mòbil per tal de comprovar que era innocent del primer dels delictes, i que per tant, no tenia cap vídeo de l'usuari dels lavabos.

«En cap cas vam donar consentiment perquè es revisés res que no tingués relació amb l'incident del TAV», ha subratllat l'advocat de l'exregidor del PP, Ladislao Pérez. Tot i això, el lletrat ha anunciat que encarregaran un informe pericial per demostrar que tots els joves que surten en els vídeos són majors d'edat.

Ara Borrego demanarà la restitució com a regidor del PP a l'ajuntament, d'on se'l va fer fora en saber-se el cas. També estudia presentar accions penals haver vulnerat els seus drets fonamentals.

Per tot plegat, el jutge ha decidit arxivar de manera provisional la causa per falta de proves. Tot i que no és definitiu, Pérez deixa clar que per reobrir el cas caldria que es presentés un vídeo on es demostrés que Borrego va intentar gravar l'usuari del lavabo. «Francament crec que no es donarà questa situació», concreta l'advocat.

En relació al delicte de pornografia infantil, l'escrit argumenta que l'entrada i registre de la casa de Borrego per part dels Mossos, ordenada pel jutge de Figueres, estava sustentada a partir de les sospites que tenia la policia després d'investigar el telèfon mòbil que el regidor va entregar de manera voluntària.

Borrego havia cedit el seu terminal als investigadors per tal que comprovessin que no hi havia cap vídeo que el relacionés amb les acusacions en relació amb l'incident del TAV, però no per investigar altres continguts del telèfon. «L'entrega voluntària del mòbil responia única i exclusivament al tema dels lavabos de Girona; en cap cas es va donar consentiment per analitzar cap pàgina web que el senyor Borrego hagués visitat», argumenta Pérez.

Amb tot, deixen clar que aquest «tema procedimental» pel qual s'ha arxivat la causa no significa que realment Borrego tingués material pornogràfic infantil en els suports informàtics que se li van requisar.



Informe pericial

Per això, l'advocat ha anunciat que demanaran un informe pericial, per tal de demostrar que no hi ha imatges de menors. «Nosaltres ho sabem, i qualsevol que vegi els vídeos arriba a la conclusió que no són menors d'edat, però en tot cas demanarem l'informe, per si algú té algun dubte», ha assenyalat Pérez.

L'advocat del regidor ha explicat que el seu client està «meditant» la possibilitat de presentar accions legals per haver-li vulnerat drets fonamentals. «És una persona que té una rellevància pública, i que ha patit molt; és una decisió que haurà de prendre ell mateix», ha explicat.

«Per això hem demanat l'informe forense, perquè el senyor Borrego no vol que quedi cap dubte de la seva honorabilitat», destaca. El lletrat reconeix que estan «molt satisfets» per l'actuació de la justícia, si bé admet que el seu client està «tocat» per tot el què ha viscut.



Vol tornar al PP

Amb relació al càrrec de regidor no adscrit que ocupa actualment al consistori figuerenc, Pérez ha assenyalat que Borrego demanarà tornar al grup municipal del PP del qual va ser expulsat en saber-se les acusacions. També demanarà al partit que li retorni la militància, després de suspendre-li.

Amb relació als càrrecs municipals als quals va renunciar Borrego, Pérez no descarta que torni a reclamar que se l'hi restitueixin., però deixa clar que es tracta «d'una decisió personal», del regidor.