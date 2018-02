Més de tres mil persones omplen de disfresses la rua nocturna de Roses

Gairebé 3.500 persones van desfilar ahir a la tradicional rua nocturna de Roses, una de les desfilades més multitudinàries dels carnavals de la Costa Brava. Els participants van desfilar en alguna de les 70 colles, 66 de les quals amb carrossa. Als inscrits s'hi van sumar nombrosos participants més de forma espontània durant la passada.

Fins a unes cinquanta mil persones es calcula que assisteixen cada any a la desfilada nocturna en la qual es poden veure tota mena de disfresses. En una rua amb més de tres mil participants, la varietat de personatges està assegurada.

Els rosincs i veïns de pobles propers que participen de la rua van soprendre un any més amb espectaculars creacions en les quals han treballat durant mesos.

El Joker de Batman, la Campaneta, en Peter Pan, els anys setanta amb el grup Abba, la ruta del 66 convertida en la del 69, alienígenes, astronautes, indis o superherois van ser algunes de les moltes disfresses o motius que es van poder veure.

Les carrosses i comparses es van agrupar com cada any a l'inici de l'avinguda de Rhode, per on transcorre la major part del recorregut. Tot i que es prenen mesures per agilitzar la rua, els assistents van haver d'esperar durant més de dues hores si volien veure tots els participants.

La nit va acabar amb el ball amb Hey! Pachucos i l'orquestra Mitjanit a la plaça Frederic Rahola i la Discomòbil Tro de So a partir de dos quarts de dotze de la nit.

Les desfilades obliguen a restringir la circulació a l'avinguda de Rhode. Avui estarà tallada a partir de les dotze del migdia per poder-se celebrar la passada infantil i, tot seguit, discomòbil infantil a les quatre de la tarda.

El Carnaval de Roses no és l'únic que ofereix desfilades aquest cap de setmana. A Llançà i l'Escala són també multitudinàries. Al primer municipi tindrà lloc avui al vespre mentre que l'Escala ofereix una rua més familiar que comença a mig matí. Enguany hi haurà quinze carrosses amb un miler de participants.