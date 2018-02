Mor un home en l'incendi d'un habitatge a l'Escala

Un home de 56 anys va morir la nit del divendres arran d'un incendi en un habitatge a l'Escala, en un edifici de tres plantes al carrer de Tramuntana número 15. La identitat de la víctima, que va ser trobada pels Bombers de la Generalitat al pis 2n 1a, correspon a Juan Antonio Chinchilla Marín, nascut a Andalusia, però que feia molts anys que residia a l'Escala, expliquen fonts municipals. Segons els Mossos d'Esquadra, la víctima patia la síndrome de Diògenes i s'estan investigant les circumstàncies dels fets.

Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 21.31 hores i es van activar set dotacions, incloent quatre camions, una autoescala i dos vehicles lleugers.

Les tasques d'extinció es van allargar durant més de quatre hores, ja que les flames cremaven amb intensitat i hi havia una gran quantitat de material emmagatzemat al pis. Com a conseqüència de l'incendi, va quedar calcinat completament el pis 2n 1a de l'edifici. El fum va afectar l'immoble sencer i tots els veïns, unes 25 persones, van haver de ser evacuats durant l'extinció.

Només una dona de 70 anys va quedar confinada i va ser atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per una crisi d'angoixa. Tots ells van haver de ser reallotjats per passar la nit, però segons l'Ajuntament al llarg del matí van poder tornar als seus respectius habitatges. Segons les mateixes fonts municipals, la mort del veí de l'Escala de 56 anys s'hauria produït per la inhalació de fum i s'investiguen les causes del foc.