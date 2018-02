El TSJC desestima un nou recurs per evitar l'enderroc d'un edifici il·legal a l'Escala

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha tombat un nou intent d'evitar l'enderroc d'un edifici a Riells que es va construir amb una llicència il·legal atorgada per l'Ajuntament de l'Escala el 2008. El TSJC manté la posició de sentències anteriors, considerant que no hi havia suficients metres per construir, i condemna a pagar les costes de 3.000 euros al propietari i l'Ajuntament. Contra aquesta sentència es pot interposar un recurs de cassació.

La sentència, amb data 23 de gener i notificada el 2 de febrer de 2018, recull la posició d'anteriors sentències, com la del 2010, en què es va anul·lar la llicència d'obres per als terrenys i es va dictar ordre d'enderroc, i una posterior de 2013, on es demana l'execució de la sentència.

L'edifici sobre el qual se centra el litigi –que s'ha allargat una dècada– està situat al carrer Palau 2B a Riells, a tocar la platja. És un edifici aïllat amb construccions a banda i banda.



Atorguen llicència el 2008

La Junta de Govern de l'Ajuntament de l'Escala va atorgar la llicència el 30 de gener de 2008 per a la construcció d'un habitatge i local. L'edifici es va construir i s'hi va obrir un establiment de restauració. En aquell moment, un grup de veïns va iniciar un litigi als tribunals perquè entenia que la llicència estava mal donada.

El TSJC, en la nova sentència, recorda el que ja ha dit en anteriors ocasions: «L'Ajuntament, si compleix el planejament, ha d'atorgar la llicència d'obres, i si no, denegar-la». I en aquest cas, el jutge considera que el projecte clarament no complia amb el planejament de l'any 1993 sobre el qual s'havia de basar la decisió del govern. El motiu és que s'estableix que calen 600 metres quadrats per construir i la parcel·la té només 446 metres quadrats.

El tribunal fa esment que es podria haver donat un marge de tolerància del 20%, però ni així compliria perquè es necessitarien 480 metres quadrats.

I què va fer l'Ajuntament? Atorgar una segona llicència el juny de 2011 i argumentar en la seva defensa que hi havia hagut un error perquè a les escriptures figuren 552 metres quadrats.

Al nou projecte, la parcel·la comptava amb els metres quadrats d'un passatge, que és un dret de pas però que sostenen que forma part de la finca.



Intent de legalitzar-se

La maniobra no va ser ben vista pel TSJC, que exposa que «ens trobaríem davant un intent de l'administració», que qualifica fins i tot de «típic», en el qual s'intenta «no portar a les darreres conseqüències allò resolt per la via dels jutjats, adduïnt que hi ha un acte administratiu, una nova llicència d'obres» i que això suposa deixar sense efecte l'ordre d'enderroc. Per això, el tribunal recorda ara en aquesta nova sentència que aquesta ordre continua vigent i desestima el recurs d'apel-lació contra l'auto de novembre de 2016 del Jutjat Contenciós número 1 de Girona. A partir d'ara, la nova sentència es pot recórrer presentant en el termini d'un mes un recurs de cassació al TSJC.

El litigi es va iniciar al Jutjat Contenciós número 1 de Girona, que incialment va ser favorable a l'Ajuntament de l'Escala. Però es va presentar un recurs d'apel·lació al TSJC, que va ordenar l'enderroc el 2010.

L'Ajuntament va atorgar una segona llicència, el jutjat va admetra-la i va declarar finalitzada l'execució de la sentència.

El TSJC va revocar la interlocutòria dictaminada pel jutjat contenciós i va ratificar l'execució de la sentència anterior d'enderroc. Encara es podien fer apel·lacions i ho van fer les dues parts, però les conclusions van ser que es mantenia l'ordre d'enderroc. Així doncs, la nova sentència fa referència al recurs d'apel·lació presentat l'any passat.