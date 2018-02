El Carnaval s'acomiada amb àpats populars i l'enterrament de la sardina a Roses

El Carnaval ha fet una primera parada aquest cap de setmana a la comarca amb la celebració d'un ampli programa d'actes a les principals poblacions com Roses, l'Escala, Llançà o la Jonquera. Els rosincs, amb una de les festes més multitudinàries de les comarques gironines, van dir adeu ahir al Rei Carnestoltes. Aquí, com a l'Escala, un dinar amb ple absolut va servir per anar-se preparant per tancar els quatre darrers dies.

El seguici mortuori va sortir a mitja tarda amb el difunt Rei Carnestoltes de Roses i l'enterrament de la sardina que enceta el temps de quaresma. La cerimònia es manté a la població, on es viu el Carnaval amb molta intensitat. Malgrat la fred milers de persones han seguit les diferents desfilades que s'han anat succeint des de la nit de divendres. La colla del Tehc s'ha endut el premi a la millor carrossa, coreografia i disfressa.



Ranxo a Capmany

A Capmany té lloc avui el tradicional ranxo de Carnaval. Vuit perols amb els ingredients que prèviament els veïns han aportat o ajudat a comprar.