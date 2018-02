El PP comarcal vol el retorn de Borrego

L'exregidor del PP a Figueres Diego Borrego, podria tornar al grup municipal del PP en les properes setmanes, del qual va ser expulsat en ser acusat de gravar un usuari en els banys del TAV de Girona i de tinença i difusió de pornografia infantil. Les dues causes han estat arxivades i l'ara regidor no adscrit també demanarà que se li retorni la militància del partit després de suspendre-li.

«Des de la Junta comarcal estem desitjant que torni i se li restauri la seva posició i els seus càrrecs», ha assegurat el president del PP a l'Alt Empordà, José Francisco Parra. La recuperació de les responsabilitats municipals i del carnet de partit permetria a Borrego «recobrar l'honor que ha quedat malmès», diu Parra.

Ara la decisió depèn del Comitè de Drets i Garanties del partit. La suspensió «cautelar» de la militància «és el procediment habitual» i ara, un cop exempt de les dues acusacions, Diego Borrego i el president comarcal volen que es reincorpori a les files del PP figuerenc.

«A un company se li ha de fer costat», ha insistit Parra després que se sabés que les dues causes de Borrego havien sigut arxivades. El regidor està treballant en la sol·licitud al Comitè per a la restitució de la militància. Un cop l'organisme hagi emès l'informe, en cas que fos favorable s'haurà de lliurar a l'Ajuntament per tal de fer efectiu el canvi de regidor no adscrit a edil del PP.

Malgrat que en les últimes eleccions municipals el PP va aconseguir dos regidors (Maria Àngels Olmedo i Diego Borrego), fa vuit mesos que la formació només compta amb un edil que actuï sota les sigles populars.

Borrego és regidor no adscrit des del ple de l'1 de juny del 2017, després que la secretària municipal rebés un escrit en què el comitè el suspenia de funcions. Ja aleshores, el regidor havia sol·licitat que es declarés nul el dictamen en considerar que es vulnerava la presumpció d'innocència i que en aquell mateix document constava que la suspensió era «cautelar» i que es podria «revertir».

Davant la possible reincorporació de Borrego al grup municipal del PP, l'actual regidora, Maria Àngels Olmedo, no ha volgut fer declaracions.



Desavinences de partit

Olmedo i Borrego han protagonitzat diversos episodis on han deixat en evidència les seves discrepàncies. El 2015, Olmedo va denunciar la «deslleialtat» de Borrego al Comitè de Garanties per haver pactat amb el govern aprofitant que era fora de vacances. De fet, la cap de llista del PP de Figueres confessava que no volia Diego Borrego com a número 2 de la llista «perquè no era de la seva confiança», però que finalment li ho van «imposar».

En els plens s'evidenciaven les desavinences fins al punt que cadascú votava pel seu compte i havien arribat a no dirigir-se la paraula.

En breu, podrien haver de tornar a treballar junts sota les mateixes sigles i colze a colze. La formació, però, conclou que «s'hauran d'avenir per força» i defensa que Borrego i Olmedo «estan per sobre de desavinences i que votaran el que sigui millor per a la ciutat».



Causes arxivades

Un jutjat de Girona l'investigava per haver gravat presumptament un home als lavabos del TAV de Girona, mentre que un altre de Figueres ho feia per possessió i distribució de pornografia infantil. Van ser arxivades per falta de proves.

La defensa encarregarà un informe pericial per demostrar que tots els joves que surten en els vídeos són majors d'edat. Ara, un cop exonerat de les dues causes, tant el regidor com el grup comarcal del PP confien en la seva reincorporació.