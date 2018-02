Presó per cometre set robatoris amb força a Figueres

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 8 de febrer un home, de 18 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Figueres, com a presumpte autor de set delictes de robatori amb força. Es tracta del mateix home que havien detingut els agents el passat 2 de febrer, aleshores per robar en quatre pisos i un taller mecànic, on hi va accedir fent un forat a la teulada.

Els fets s'emmarquen dins d'una investigació que els mossos de la comissaria de Figueres han portat a terme des de principis de gener per tal de resoldre diversos casos de robatori amb força.

El passat dia 2 de febrer els agents van detenir un home com a presumpte autor d'un robatori a interior d'un domicili del carrer Àlvarez de Castro, ocorregut entre els dies 16 i 17 de gener, i d'un robatori en un taller mecànic del carrer Taure de Figueres ocorregut entre el 13 i 14 de gener. En un primer moment els investigadors només li van poder atribuir aquests dos robatoris amb força.

Els mossos van continuar treballant per tal d'aclarir l'autoria dels altres robatoris i, després d'estudiar tots els vestigis i diferents proves, van poder atribuir al mateix lladre cinc robatoris més a interior de domicilis.

Els robatoris van succeir entre els dies 25 de gener i 6 de febrer a la població de Figueres. El modus operandi utilitzat sempre era el mateix: escalament per murs o balconades i accés per finestres o portes corredisses que estaven obertes o que el lladre forçava per accedir-hi. Una vegada dins els immobles sostreia material informàtic, ordinadors i telèfons mòbils, entre altres.

Els agents de la unitat d'investigació van tornar a detenir l'home el passat 8 de febrer a Vilamalla per la seva presumpta autoria d'aquests fets. La investigació no es dóna per tancada i no es descarten noves imputacions.

El detingut, que té antecedents, va passar el dia 10 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres que va decretar el seu ingrés a presó