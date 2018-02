Vuit perols al Ranxo de Capmany, el més antic de Catalunya

Mig miler de persones van assistir ahir al tradicional Ranxo de Carnaval de Capmany, una festa documentada des de 1732, que es treballa perquè es declari festa Patrimoni Nacional. Vuit perols i 400 litres de ranxo van servir per escalfar els assistents a l´àpat que va tenir lloc a mitja tarda.

Des de primera hora del matí un equip d´entre quaranta i cinquanta persones pela cebes, tomates, i la resta d´ingredients que conformen el ranxo que també inclou altres verdures acompanyades de costelló de porc, vedella o carn picada.

El contundent àpat es va servir cap al tard a la plaça del poble acompanyat del garnatxa i els postres.

Els ingredients, o des de fa uns anys aportacions econòmiques, es recullen entre els veïns del poble. El ranxo és una antiga tradició que des de fa un temps saben que es fa almenys des de 1732.

El president de l´Associació del Ranxo, Climent Llosa, remarca que és el més antic de Catalunya i explica que han localitzat un document, un arrendament d´un carnisser francès resident a la Jonquera. «Va arrendar per un any la carnisseria amb la condició que cada dia per la Festa Major i Carnestoltes obrís fins a les tres de la tarda», explica Llosa.

Per tant, el carnaval ja se celebrava per aquelles dates. El baró del castell convidava als seus vassalls a un perol de ranxo per tenir-los content. I en una època que de carn se´n menjava poca, diu Llosa, era important.

Avui Capmany és un dels 51 pobles de Catalunya que manté la tradició. Verges o Vidreres són altres poblacions gironines i formen part d´una associació que els agrupa. Fan una trobada anual i han demanat a la Generalitat un reconeixement per a aquests antics àpats. Volen que sigui declarada una festa Patrimoni Nacional.