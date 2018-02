Denuncia que la colla guanyadora del carnaval de Roses repartís "propaganda separatista"

El portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Roses, José Manuel Álvarez, ha carregat contra el govern municipal després que aquest hagi "fet que la colla guanyadora del carnaval 2017 reparteixi propaganda separatista" durant l'enterrament de la sardina celebrat el passat dilluns. "Van fer que els nens repartissin uns flyers on el nom del Carnestoltes era Llibertat Presos Polítics escrit a l'inrevés", ha explicat.

Álvarez, assegura que "hi ha pares que ens han dit que ho denunciaran" perquè "ningú havia acordat repartir aquest fulletó ni els havien informat que ho haurien de fer". Per al regidor, aquesta decisió del govern municipal "és una politització intolerable" d'una festa que "hauria de ser de tots i per a tots".

Per això, el polític taronja demanarà "responsabilitats" i exigirà al govern municipal "que informi del nombre de fulletons que van repartir, el preu i com els van pagar". A més, també reclama "una disculpa pública" perquè "han enganyat els nens" i ha recordat al govern que "vostès són els primers que van fer unes xapes dient Per Carnaval no tot s'hi val".