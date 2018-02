Cs denunia un «pacte de silenci» sobre el sector oest

El portaveu de Cs a Figueres, Héctor Amelló, ha reaccionat a les acusacions del govern i part de l'oposició per haver trencat el pacte de ciutat referent al barri de Sant Joan. Amelló ha criticat que el que volen a Figueres no és un pacte de ciutat sinó un «un pacte de silenci sobre el sector oest perquè ningú pugui dir que el govern no està fent res».

Govern i oposició el van titllar d'«oportunista» i «demagog» després que el seu partit registrés al Parlament una proposta de resolució en la qual sol·licitaven més presència policial i un pla de xoc per al barri de Sant Joan.

El portaveu taronja ha recordat que el passat mes de juny ja van presentar la mateixa moció al Parlament i aleshores no van rebre crítiques.