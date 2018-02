Una desena de delinqüents reincidents acumula 65 detencions a la Jonquera

Més infraccions penals, més robatoris i menys delictes d'ordre públic a La Jonquera. De les dades presentades a la Junta Local de Seguretat celebrada aquest matí al poble fronterer se'n desprèn que des de la tardor s'han produït 65 detencions a una desena de reincidents dels quals només dos han entrat a presó.

De tots els detinguts, només dos han entrat a presó. S'han fet deu entrades a domicilis relacionats amb les detencions i han comissat 487 grams de cocaïna; 162 d'heroïna; 351 de marihuana i 220 d'haixix.

"Hi ha una alarma social justificada", ha assegurat el director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona, Albert Ballesta, en la presentació de les dades aquest matí. Els Mossos d'Esquadra han efectuat un total de mil serveis per lluitar contra la creixent "alarma social" a la Jonquera. l'anomenat "patrullatge de saturació" dels Mossos ha permès, segons Ballesta, poder controlar "la desena de toxicòmans i delinqüents reincidents", malgrat que la situació, diu, "no es resol, sinó que es desplaça".

Per la seva banda, l'alcaldessa Sònia Martínez ha destacat el treball coordinat amb la resta de cossos policials per tal d'aconseguir 'avenços significatius' en matèria de seguretat, malgrat manifestar les limitacions de l'administració local pel que fa a competències. A més, l'Ajuntament es personarà com acusació particular en tres procediments judicials per robatoris en domicilis.

Els robatoris ja eren una realitat a la Jonquera, amb la diferència que abans es produïen als polígons i ara s'han desplaçat dins el nucli urbà. Aquest augment ha derivat en la creació de la plataforma Veïns de La Jonquera, que actuen com a lobby per aconseguir una major seguretat al poble.