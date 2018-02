Figueres recupera el projecte de la segona biblioteca

Després de set anys guardat en un calaix, l'Ajuntament de Figueres ha tornat a posar sobre la taula la construcció de la segona biblioteca de la ciutat. El consistori i la Generalitat ja han iniciat converses per acordar-ne aspectes com el finançament, la ubicació o el model d'equipament.

En aquest aspecte, segons ha manifestat l'alcaldessa Marta Felip, les converses, que es troben en una fase inicial, se centren a determinar «quantes biblioteques i quin model» se seguiria.

Així, la construcció de l'equipament de Figueres està vinculat a la nova biblioteca de Vilafant, que actuaria com un equipament «local», mentre que l'actual, situada a la plaça del Sol, tindria una funció de «proximitat» i la nova construcció exerciria com a «biblioteca central».

Els equipaments de Figueres no donen resposta només als seus habitants, sinó que rep sinergies de la resta de municipis de l'entorn. «Donem servei a unes 60.000 persones amb el pressupost d'una ciutat de 46.000 habitants», explica l'alcaldessa i també regidora de Cultura, Marta Felip.



Deu anys en suspens

La idea de fer una nova biblioteca que complementés la Carles Fages de Climent va sortir a mitjans 2008 com una resposta a l'elevat nombre d'usuaris que assumia l'actual equipament, que aleshores liderava el rànquing a la demarcació. Les últimes xifres referents al 2016 eleven a 139.902 el nombre d'usuaris.

Fa deu anys que l'aleshores alcalde Santi Vila estudiava projectar a la plaça de Catalunya la segona biblioteca de la ciutat i l'Arxiu Municipal i Comarcal, una decisió que formava part del projecte de remodelació i cobertura de la cèntrica plaça. El projecte de la coberta fotovoltaica es va finançar amb el Fons Zapatero.

Era la primera d'un seguit d'actuacions entre les quals es preveia la construcció de la segona biblioteca que s'havia de finançar en el marc del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (Puosc) i que atorgaria a l'Ajuntament 339.500 euros per les despeses de redacció del projecte i la construcció de l'equipament.

Però la seva construcció es va aparcar l'any 2011. El govern va descartar la construcció de l'equipament cultural que s'havia projectat a la plaça Catalunya i va apostar per l'ampliació de l'actual biblioteca Carles Fages de Climent. Així, l'Ajuntament va demanar un canvi en la subvenció per a l'ampliació de l'equipament actual situat a la plaça del Sol. El consistori preveia que la construcció d'una nova biblioteca no es podria dur a terme «atesa la seva embargadura» i el fet que no es poguessin concretar «les aportacions i el finançament necessari».

Partits com la CUP van celebrar que es descartés el projecte i s'optés per l'ampliació de l'actual, donat el «context socioeconòmic» que vivia la ciutat. Una ampliació que no s'ha arribat a executar i que ara torna a quedar en un segon terme. En canvi, d'altres formacions com el PSC van apostar durant la campanya electoral del 2015 per fer una nova biblioteca a l'entorn del Mas Torrent.

Set anys després que el govern figuerenc hi renunciés, l'Ajuntament reprèn el projecte de la nova «biblioteca central», que tindria unes dimensions de 2.500 m2 i de la qual encara no se n'ha concretat el cost ni la ubicació.

Altres ciutats com Llançà també estan immerses en la construcció d'una nova biblioteca, un projecte que fa anys que s'espera.