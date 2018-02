Ingressa a presó un noi per robar en sis pisos i un taller mecànic de Figueres

Els Mossos van detenir el 8 de febrer un jove, de 18 anys i nacionalitat marroquina, per cometre set robatoris amb força: sis domicilis i un taller mecànic de Figueres. L'home, que tenia antecedents, ha ingressat a presó. Els fets es remunten al passat 2 de febrer, quan es va produir la primera detenció per dos dels robatoris.

Posteriorment, la investigació va concloure que hauria comès fins a cinc robatoris més. Tots es van produir entre el 13 de gener i el 6 de febrer. El jove utilitzava sempre el mateix modus operandi: escalava murs o balconades i entrava als habitatges per finestres o portes corredisses que ja eren obertes o que forçava. Un cop a dins, s'emportava material informàtic com ordinadors i telèfons mòbils, entre d'altres. Els Mossos mantenen oberta la investigació i no descarten que estigui relacionat amb altres robatoris comesos a la zona.

Els Mossos mantenen la investigació oberta perquè no descarten que el noi, que tenia antecedents, estigui relacionat amb altres robatoris.