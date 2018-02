A presó per entrar a robar a cases fent-se passar per conegudes dels inquilins

Els Mossos d'Esquadra van detenir el dia 8 de febrer de gener a Figueres (Alt Empordà), dues dones, de 47 i 31 anys, de nacionalitats francesa i espanyola i veïnes de Figueres, com a presumptes autores d'un delicte de robatori amb violència i intimidació.

Les detencions s'emmarquen en una investigació que els mossos de Figueres van iniciar el passat 14 de desembre de l'any passat, després de detectar que dues dones entraven a robar en domicilis enganyant els inquilins, fent-los creure que es coneixien.

El modus operandi era sempre el mateix localitzaven víctimes d'edat avançada i vulnerables, les ensarronaven per poder entrar al seu domicili. Una vegada s'havien guanyat la confiança de les víctimes, amb qualsevol excusa com anar al lavabo, aprofitaven per regirar habitacions, sostreure joies, diners o telèfons mòbils.

En total els agents van comptabilitzar sis furts, des del 14 de desembre del 2017 fins el 19 de gener d'enguany, de les mateixes característiques. Per aquests fets ja es van identificar les dues dones i se'ls van imputar els delictes.

Finalment el dia 27 de gener, els mossos van tenir coneixement que hi havia hagut un robatori amb violència de les mateixes característiques que els furts que havien estat investigats, però en aquest cas les autores havien agredit els inquilins de l'habitatge aprofitant que no es podien defensar.

Els investigadors, després d'estudiar diferents indicis que havien trobat en el domicili, van tornar a identificar les dues dones com a presumptes autores del robatori que, finalment el dia 8 de febrer van ser detingudes a Figueres.

Les detingudes, que tenen antecedents per fets similars, van passar el dia 9 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar el seu ingrés a presó