Tancat el pas a nivell del tren a Figueres on un camió ha destrossat la barrera

El pas a nivell del tren a Figueres a avinguda Vilallonga està tancat al trànsit per una avaria. Un camió ha malmès aquesta matinada el sistema de barreres i el semàfor, segons ha informat l'Ajuntament. El conductor ha marxat del lloc, tot i que unes hores més tard ha trucat als Mossos per identificar-se. Se l'està intentant localitzar perquè declari. Mentrestant els tècnics d'Adif treballen en la reparació.



L'Ajuntament s'està plantejant la possibilitat que pugui reobrir-se al llarg del dia donant pas amb una de les dues barreres que encara funciona, tot i que depèn de Renfe.



La Guàrdia Urbana controla el pas a nivell i el trànsit està desviat.



Adif ha informat que l'avaria s'ha produït quan un camió pels volts de quarts de dues de la matinada ha malmès el sistema que acciona la barrera inutilitzant les proteccions del pas a nivell.



El regidor de Mobilitat Francesc Cruanyes ha afegit que es tractava d'un camió de transport que "s'ha fet escàpol" i "al cap d'unes hores s'ha posat en contacte amb Mossos". En aquest moment ha informat que "tenim les seves dades i se l'està buscant perquè declari com ha anat".



La incidència ha obligat a restringir el trànsit en els dos sentits per aquesta via, segons ha inforamt des de primera hora la Guàrdia Urbana.





2/2 es recomana utilitzar com a vies alternatives la Carretera de Llançà i Ronda Sud. (Es permet l'accés a guals i establimens) — Guàrdia Urbana FIG (@GU_Figueres) 15 de febrer de 2018



??Tècnics Adif treballen en la raparació de l'avaria pas a nivell de l'Av.Vilallonga. Aquesta tarda podria estar reparat. Seguim informant. pic.twitter.com/tymLZFMawI — Guàrdia Urbana FIG (@GU_Figueres) 15 de febrero de 2018

Els vehicles es desvien per la ronda Sud des del centre de Formació Ferran Sunyer i ronda Giralt. En alguns punts genera retencions.La via és una de les principals sortides de la ciutat cap a Roses i, a més, enllaça amb la plaça del Gra on avui té lloc el mercat de fruites i verdures.Cruanyes ha explicat que una de les dues barreres està absolutament inutilitzada però l'altra funciona.Els operaris d'Adif l'estan reparant i encara es desconeix quan podrà entrar de nou en funcionament. Inicialment s'ha informat que tardarien dos dies però ara es plantegen que pugui obrir-se a la tarda.Segons Cruanyes, també hi ha la possibilitat de funcionar amb una única barrera i algun sistema de control suplementari.El regidor de Mobilitat que s'ha desplaçat a la zona per conèixer la situació ha donat explicacions dels fets.