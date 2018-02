Detenen un conductor a la Jonquera que portava ocultes marihuana, cocaïna i haixix

La Guàrdia Civil de la Jonquera ha detingut dos homes en 12 dies de diferència per tràfic de drogues.

La primera de les actuacions va ser el dia 3 de febrer a la tarda, quan agents de la secció fiscal de la Jonquera feien un control i van aturar un vehicle ocupat per només el conductor.

En escorcollar-hi el vehicle van descobrir que en diversos llocs del cotxe hi havia droga amagada. Van trobar-hi 6,5 quilos de marihuana, 27 grams d'haixix i 2 grams de cocaïna. Per tot això va acabar arrestat com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues.

L'arrestat és un home de 47 anys, W.D, ciutadà de Costa d'Ivori, amb residència Suïssa.

La segona actuació va anar a càrrec d'agents de la mateixa unitat. Aquest dimecres cap a les vuit del vespre estaven fent un control fiscal a la Jonquera. Van aturar un vehicle, van identificar el conductor i únic ocupant d'un cotxe amb matrícula francesa que en aquell moment circulava direcció nord.

Els agents en inspeccionar el cotxe van trobar amagada una bossa a l'interior hi havia una substància que va ser sotmesa a la prova de narcotest i va donar positiu a l'heroïna. Hi havia un total de 109 grams.

Davant dels fets, els agents van detenir un ciutadà francès R.R.M.C, de 43 anys també per un suposat delicte contra la salut pública.

Les diligències instruïdes, juntament amb els detinguts i la droga comisada va ser posada a del jutjat d'instrucció de guàrdia de Figueres.