La Jonquera lluita contra la delinqüència

El dispositiu policial Netto iniciat a la Jonquera l'1 d'octubre del 2017 per combatre la creixent delinqüència al municipi ha realitzat 65 detencions a una desena de d'individus reincidents, dels quals només s'han produït dos ingressos a presó. Són algunes de les dades despreses de la Junta Local de Seguretat celebrada ahir al matí.

Més infraccions penals, més robatoris i menys delictes contra l'ordre públic són les principals conclusions que es desprenen de les dades presentades. De les 269 detencions realitzades durant tot el 2017 a La Jonquera, una quarta part correspon al mateix grup de delinqüents reincidents.

D'aquestes, 37 han estat per delictes contra el patrimoni i 28 contra la salut pública. També s'han comissat 487 grams de cocaïna; 162 d'heroïna; 351 de marihuana i 220 d'haixix. En la presentació de les dades, també s'ha posat de manifest que el 80% de les alcoholèmies penals, corresponen a ciutadans francesos.

L'operatiu policial conjunt entre Mossos d'Esquadra i Policia Local també ha realitzat en poc més de dos mesos, deu entrades a domicilis, i ha comptat amb el reforç de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Figueres.

«Hi ha una alarma social justificada» va explicar el director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona, Albert Ballesta. L'operatiu Netto continuarà perquè «encara ens queda feina per fer», diu, malgrat el miler de serveis que s'han realitzat en el marc del dispositiu.

Ballesta també va assegurar, malgrat no concretar les xifres, que els delictes havien disminuït durant els primers mesos del 2018.

L'operatiu Netto té com objectiu acabar amb aquest grup format per una desena d'individus que acumulen diverses detencions i l'activitat principal dels quals és el tràfic de drogues a petita escala. Les actuacions policials se centren en el patrullatge de saturació.



Dos edificis conflictius

El focus de l'actuació policial se centra en dos immobles de la Jonquera: un al carrer Lluís Companys, al costat de l'Institut, i un altre ubicat al casc antic, al carrer Sant Miquel. Els llogaters dels dos blocs conviuen amb les ocupacions il·legals per part de traficants, proxenetes i toxicòmans.

Al respecte, Ballesta va anunciar que estan pendents d'una ordre de desnonament del bloc del carrer Sant Miquel, mentre que en el cas de l'edifici de Lluís Companys l'Ajuntament ha tapiat l'entrada «però no ha sigut efectiu», ja que el problema «no es resol, sinó que es desplaça».

Per la seva banda, l'alcaldessa del municipi, Sònia Martínez, va destacar el treball coordinat amb la resta de cossos policials per tal d'aconseguir «avenços significatius» en matèria de seguretat. Tot i això, Martínez va reconèixer les limitacions de l'administració local pel que fa a l'àmbit competencial. A més, l'Ajuntament s'ha personat com acusació particular en tres casos de reincidència delictiva.

Els robatoris ja eren una realitat a la Jonquera, però abans, segons Interior, es produïen als polígons i ara s'haurien desplaçat dins el nucli urbà. Els robatoris en domicilis van alarmar els veïns que van acabar creant una plataforma ciutadana per aconseguir una major seguretat al poble.



Impotència de l'Ajuntament

La venda ambulant i la prostitució al carrer són dues problemàtiques afegides a La Jonquera que també es van tractar en la trobada d'ahir. Al respecte, tant Ballesta com Martínez van criticar que l'Estat no inclogués al Codi Penal com a delicte la petició de serveis sexuals.

La llei vigent «no és efectiva» ja que en el cas de la Jonquera, donada la seva ubicació fronterera, la majoria dels sancionats són francesos i les multes són difícils de cobrar. Tot plegat genera al poble una sensació d'impotència.

L'Ajuntament de La Jonquera i Interior confien que la construcció de la nova comissaria de districte projectada al municipi permeti dissuadir les conductes delictives. També hi contribuirà la instal·lació de quatre càmeres de vigilància als principals accessos del poble i quatre més que es col·locaran amb la reforma prevista del carrer Major i que se sumarien a les set ja operatives al Pertús i l'N-II.

A més, l'alcaldessa també va matisar que la jornada dels agents de la Policia Local, que no fan torn nocturn, s'ha allargat fins les dues de la matinada. També van anunciar la creació d'una borsa de treball per cobrir les vacants així com la incorporació d'un nou agent.