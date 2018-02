Els pobles de la desembocadura del Fluvià impulsen la gestió de l'aqüífer

La Comunitat d'Usuaris d'Aigua (CUA) del Baix Fluvià busca fer una gestió eficient d'aquest recurs i comptabilitzar-se els usos. Amb aquest objectiu, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va promoure una reunió amb els municipis de la desembocadura del riu Fluvià amb l'objectiu de fer una gestió conjunta de l'aigua de l'aqüífer.

És el primer pas per la constitució de la futura CUA. Aquest tram del Fluvià ha patit reiterats episodis de salinització de l'aigua de l'aqüífer per intrusió marina. Les elevades extraccions juntament amb períodes més perllongats de sequera s'estimen com les principals causes d'aquesta problemàtica. Amb l'objectiu de fer-hi front, s'ha impulsat la primera reunió per abordar la constitució de la nova comunitat. La trobada va comptar amb la participació d'un expert assessor en la creació d'aquest tipus d'òrgans, que va explicar als assistents les particularitats legals i el seu funcionament.

La CUA del Baix Fluvià és la segona iniciativa destinada a la gestió integral de l'aigua que s'impulsa a l'Alt Empordà. La primera a constituir-se va ser la Comunitat d'Usuaris d'Aigua de la Plana Litoral de la Muga, que aglutina els municipis de Castelló d'Empúries, Fortià i Riumors.

Aquesta primera trobada l'ha liderat el Departament d'Agricultura, amb el suport de l'ACA, el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, la Fundació IRTA-Mas Badia, la cooperativa Fructícola Empordà SL i l'empresa GeoServei SL.

En les properes setmanes, es programaran diverses sessions informatives a cadascun dels municipis implicats amb l'objectiu de donar a conèixer als futurs integrants la iniciativa.