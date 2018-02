Un camió destrossa la barrera del pas a nivell del tren, que està 12 hores tancat al trànsit

Un camió va destrossar el sistema d'accionament de les barreres del pas a nivell del tren de Figueres a l'avinguda Vilallonga la matinada d'ahir obligant a restringir el trànsit durant més de dotze hores. El conductor va marxar del lloc, tot i que unes hores més tard hauria trucat als Mossos per identificar-se. L'Ajuntament va informar ahir, en tancar aquesta edició, que encara s'estava pendent de la seva declaració. El trànsit es va desviar per altres vies mentre els tècnics d'Adif ho reparaven.

El responsable dels danys conduïa un camió de transport. Pels volts de quarts de dues de la matinada, segons Adif, va encastar-se contra el sistema que acciona la barrera. Va danyar el mecanisme i una de les dues barreres.

La Guàrdia Urbana va precintar el pas, impedint la circulació de vehicles. Segons Renfe, la situació no va afectar la circulació ferroviària. El que sí que va afectar va ser el trànsit a la ciutat. L'avinguda Vilallonga és la via principal d'entrada i sortida per la carretera de Roses, la C-260. Els vehicles es van desviar per la carretera de Llançà (N-260), que dona accés a la plaça Tarradellas, i la Ronda Sud, que enllaça la zona del Firal amb el Rally Sud.

Tot això va generar certs problemes perquè, a més, va coincidir amb el dia de Mercat de Fruites i Verdures a la plaça del Gra, a l'inici de l'avinguda Vilallonga.

La Guàrdia Urbana va encarregar-se del control al pas a nivell, on només es permetia creuar als vianants, mentre els tècnics d'Adif van treballar des de primera hora per reparar els danys. En un primer moment es va informar que tardarien dos dies a reparar-lo.

Però pels volts de les dues del migdia els operaris ja havien col·locat la nova barrera i la resta de parts danyades del sistema d'accionament.

A partir de les tres de la tarda es va poder reobrir la circulació.

Respecte al responsable dels danys, el regidor de Mobilitat Francesc Cruanyes va explicar que el camioner, després d'encastar-se, «s'ha fet escàpol» i «al cap d'unes hores s'ha posat en contacte amb Mossos». Hauria facilitat la seva identitat i, segons va remarcar el regidor, se l'estava buscant.

Tot i això, a última hora del dia l'Ajuntament no havia facilitat més dades i es desconeixia la procedència, si s'havia localitzat i si havia declarat a la policia.