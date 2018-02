Una Càtedra de la Universitat de Girona uneix el vi i l'oli a Figueres

Figueres va acollir ahir al vespre la presentació de la Càtedra del Vi i l'Oli de l'Empordà impulsada per la Universitat de Girona i els consells reguladors de cada sector. Es tracta de la renovació de l'antiga Càtedra de Viticultura i Enologia Narcís Fages de Romà, que, amb la incorporació de la DOP Oli de l'Empordà, amplia la temàtica. Aquesta és la primera vegada, segons es va posar de manifest en la presentació, que oli i vi s'integren en una iniciativa conjunta.

La Càtedra, amb seu a la ciutat de Figueres, té com a objectius la promoció de l'estudi, la recerca, el coneixement i la millora dels vins i olis de l'Empordà. També es col·laborarà amb d'altres departaments universitaris, entitats i empreses per assolir sinergies que incrementin l'eficàcia de la seva actuació. Tant l'oli com el vi són dos productes estretament lligats a l'Alt Empordà. Tal com va assegurar l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, la col·laboració en aquest projecte universitari és vist com una «oportunitat per multiplicar-ne l'efecte, lluny de convertir-se en competidors».

La Càtedra universitària permetrà establir «sinergies per la dinamització sociocultural del territori», així com «estendre la presència de la UdG als pobles i ciutats de la demarcació», va explicar el rector de l'UdG, Joaquim Salvi, qui va insistir en la universitat com una «aliada de les institucions i els consells reguladors» per a la divulgació científica i el dinamisme del territori.

Aquest projecte va començar a caminar fa tres anys amb el clar objectiu de promoure la cultura del vi, que va entrar ja fa milers d'anys a través dels grecs a la comarca, així com la dinamització social, econòmica i cultural de la zona.

El conveni de tres anys de durada es va signar ahir abans de l'acte de presentació a l'Auditori dels Caputxins per part de l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, el rector de l'UdG, Joaquim Salvi, el president de la DO Vi Empordà, Xavier Albertí, i el president de la DOP Oli de l'Empordà, Simó Casanovas. La nova càtedra incorpora també la coordinació a càrrec de Josep Maria Dacosta i la direcció de Jesús Francés.