Detingut a la Jonquera portant haixix, marihuana i cocaïna ocultes

La Guàrdia Civil de la Jonquera ha detingut dos homes en 12 dies de diferència per tràfic de drogues. La primera de les actuacions va ser el 3 de febrer a la tarda, quan van aturar un vehicle ocupat per només el conductor. En escorcollar el vehicle van descobrir que en diversos llocs hi havia droga amagada. Van trobar-hi 6,5 quilos de marihuana, 27 grams d'haixix i 2 grams de cocaïna. Van detenir un home de 47 anys, W.D, ciutadà de Costa d'Ivori, amb residència a Suïssa.

La segona actuació va ser dimecres cap a les vuit del vespre, quan estaven fent un control fiscal a la Jonquera. Van aturar un vehicle, van identificar el conductor que circulava direcció nord, van inspeccionar el cotxe i hi van trobar amagada una bossa on hi havia una substància que va donar positiu a l'heroïna. Hi havia un total de 109 grams. Davant dels fets, els agents van detenir un ciutadà francès, R.R.M.C, de 43 anys, per tràfic de drogues.