Figueres ha tramitat 305 denúncies per incomplir les ordenances de civisme

La Guàrdia Urbana de Figueres ha tramitat 305 denúncies durant tot el 2017 per incomplir les ordenances de tinença d'animals, la de residus i la de civisme i convivència.

La majoria, 200, s'han interposat per vulnerar la normativa de civisme, 79 per la d'animals i 26 per la de residus. Entre les més nombroses, destaquen les 91 interposades per consum de begudes alcohòliques al carrer, les 38 per mendicitat o les 15 per dur el gos deslligat.

El regidor de Seguretat Ciutadana i Serveis Urbans, Quim Felip, remarca que entre els principals problemes que pateix la ciutat hi ha la gestió de les escombraries, les defecacions de gossos a la via pública o la mendicitat. En aquest sentit, assegura que l'Ajuntament hi destina tots els esforços però que enxampar als infractors in fraganti no és una tasca senzilla.

La xifra de 305 denuncies és inferior a la registradan durant l'any anterior, quan se'n van endegar 399.

Per àrees, la xifra més elevada en els incompliments de l'ordenança d'animals són 15 denuncies per dur el gos deslligat. La segueixen les 14 interposades per portar un gos potencialment perillós sense assegurança i les 13 per dur-lo sense llicència. No recollir les deposicions dels animals és un altre dels gran problemes que pateix la ciutat. Durant tot l'any passat es van tramitar 10 denúncies per aquest fet.



Enxampar els infractors in fraganti

Els carrers de la ciutat, però, presenten una realitat molt diferent. El regidor de Seguretat Ciutadana i Serveis Urbans, Quim Felip, assegura que és molt difícil aconseguir enxampar als infractors in fraganti. De fet, diu que s'organitzen patrulles amb agents de la Guàrdia Urbana vestits de paisà i, en alguns casos, van equipats amb binocles per intentar localitzar-los. "Hi aboquem molts esforços i ens situem en llocs amagats però no podem perseguir als propietaris", insisteix.



També se n'han interposat 7 per dur el gos sense morrió, 4 per portar-lo sense xip i 8 per no tenir-lo censat, entre d'altres. Les sancions per vulnerar aquesta ordenança van des dels 300 als 1.500 euros.



Pendents del nou contracte de neteja

En l'àmbit dels residus, durant el 2017 es van tramitar 9 denúncies per no deixar les deixalles d'acord amb les normes d'utilització, 9 més per abandonar residus comercials a la via pública i 8 per dipositar residus no admesos en contenidors per a la recollida. Felip assegura que aquest és un altre dels focus problemàtics de la ciutat. "Som conscients que el servei ara per ara no es suficient però fins que no tinguem el nou contracte en servei no es podrà resoldre del tot", insisteix.

Reforç del servei de neteja

Mentrestant, el consistori ha contractat personal de reforç durant els caps de setmana (dedicat a la recollida de voluminosos). També s'ha reforçat el servei de neteja als barris del Culubret, el centre de la ciutat durant els caps de setmana i, properament, s'implementarà a la Marca de l'Ham.

D'altra banda, compten amb sis agents ambientals i de civisme que "patrullen" les vuit zones en què s'ha dividit la ciutat i, especialment, als punts considerats "conflictius". Aquestes persones, que formen part del plans d'ocupació del SOC (finançats per la Generalitat, fons europeus i el Ministeri de Treball), es dediquen a informar sobre com s'han de gestionar els residus i també sobre l'ordenança de tinença d'animals.

A més, en alguns dels patrullatges hi participa un inspector ambiental, que s'encarrega de registrar les deixalles per intentar identificar els autors dels abocaments que no s'han fet correctament.



Els abocaments de mobles i residus voluminosos

Els abocaments de mobles i voluminosos és precisament un dels principals maldecaps de l'àrea de Serveis Urbans. Fa poques setmanes, van aconseguir enxampar un camió provinent de Galicia que va llençar diversos mobles a la zona del Firal. Una persona que el va veure va poder fer-li fotografies i ja s'ha tramitat la denúncia.

Les sancions per incomplir aquesta ordenança poden anar dels 120 als 1.800 euros per infraccions greus o per reincidència.



Els pidolaires i el consum d'alcohol a la via pública

Pel què fa als incompliments de l'ordenança de civisme i convivència, el consum de begudes a la via pública és la infracció que registra més incidències, amb 91 denúncies interposades. Les segueixen de ben a prop les 38 que s'han tramitat per mendicitat. Felip admet que tenen localitzat un grup d'un 17 pidolaires i que, en alguns casos, se'ls ha denunciat per beure al carrer o per altres infraccions.

La normativa no permet que pel simple fet de demanar diners se'ls pugui sancionar però si que poden fer-ho per altres vulneracions com ara coaccionar als vianants, orinar al carrer o ocupar amb diversos objectes l'espai públic. "Quan es detecta una situació d'aquest tipus se'ls identifica i, si cal, se'ls deriva a serveis socials o al menjador social", detalla.

A banda d'aquestes denúncies, també se n'han tramitat 18 per entorpir el descans veïnal; 12 per venda ambulant; 9 per ocupar la via pública sense permís; 8 per embrutar el carrer o 7 per orinar-hi. Les multes per infringir aquesta normativa van dels 750 als 1.500 euros.