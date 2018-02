Figueres lliura les claus dels 27 horts urbans ecològics

L'Ajuntament de Figueres va lliurar ahir les claus dels 27 horts urbans de la Closa Rasa de Figueres als nous hortolans. Les parcel·les, que es cedeixen per un període de 4 anys, s'han atorgat a 3 entitats (Suara Serveis SCCl, Fundació Sant Vicenç de Paul, i Fundació Altem), i a 24 persones per sorteig. Per poder ser adjudicatari individual calia ser major de 60 anys o bé estar en situació d´atur.

Els hortolans rebran una formació específica per cultivar els horts aplicant els criteris de l'horticultura ecològica. Aquesta formació es complementarà amb un assessorament permanent i pràctic que durà a terme la coordinadora dels horts urbans, que es farà directament a les parcel·les cada 15 dies. S´abordaran temàtiques com cultius autoritzats, l'ús del reg gota a gota, el planter, el compostatge, manteniment de les instal·lacions comunes, etc.

Segons el regidor Medi Ambient, Francesc Cruanyes, present en l'acte de lliurament de claus, "enguany s'han fet millores al pou i s'ha posat una nova bomba per tal d'emprar aigua del freàtic en el reg de les parcel·les, amb la qual cosa reforcem el caràcter natural i sostenible dels horts".