Comerciants del carrer de la Jonquera, preocupats pel futur dels seus negocis

Els 21 comerciants del tram per a vianants de carrer de la Jonquera de Figueres estan preocupats pel futur dels seus negocis si les obres de reurbanització del vial no s'aturen durant l'estiu. Havien presentat una petició de calendarització de les obres, signada pel 100% dels comerciants i «compatible amb el termini de finalització de les obres compromès» que s'acaba el 31 de desembre. Asseguren que l'Ajuntament no garanteix que les obres s'aturin durant l'estiu i que començarien pel tram per a vianants, a l'inrevés del que havien acordat.

Tots els comerciants van entregar una petició signada en què sol·licitaven que les obres s'aturessin durant l'estiu per reprendre-les a la tardor. Així, durnat els mesos de juny, juliol, agost i setembre, coincidint amb els mesos de més ocupació turística, es retirés tot el material d'obres. «No tenim cap garantia per part de l'Ajuntament que les obres s'aturaran durant l'estiu», diuen des de l'associació de comerciants.

La petició dels comerciants preveia l'execució de la reurbanització en el tram per a vianants durant els mesos d'octubre i novembre. Així, el tram no peatonal, des del carrer Canigó a la plaça Isabel II, s'executaria des d'ara fins al maig. La vintena de comerços que conformen un dels principals eixos comercials de Figueres van acordar la calendarització per tal que cap negoci en sortís perjudicat. Segons els ha traslladat el consistori, preveuen que les obres comencin dimecres vinent.

Les obres de reurbanització del carrer de la Jonquera es van adjudicar a mitjans de gener a la baixa per un valor de 544.469 euros a l'empresa Excavacions Empordà 2.000 SL. El projecte s'inclou en el pla de barris finançat al 50% per la Generalitat.