Figueres estudia si les obres de la Marca de l'Ham van malmetre fonaments d'edificis

L'Ajuntament de Figueres contractarà els serveis d'un pèrit extern que estudiarà si les obres del Pla de Barris que es van executar al barri de la Marca de l'Ham entre el 2005 i el 2011 haurien produït diversos desperfectes en habitatges. És un dels compromisos als que ha arribat l'Ajuntament amb l'Associació de Veïns del barri després que es desconvoquessin les manifestacions. Es tracta dels edificis, segons fonts veïnals, del carrer Marca de l'Ham, Sagitari, Aquari, plaça de la Convivència i plaça de les Moreres. Els habitatges haurien patit danys en els fonaments arran de les obres. Baixos i primers pisos són els que més pateixen els problemes d'humitat.

Aquesta va ser una de les al·legacions presentades en el període d'exposició pública del pressupost i que l'Ajuntament va desestimar. Tot i això, el govern s'ha compromès a encarregar un peritatge per esclarir si els danys patrimonials s'han produït a conseqüència de les obres del pla de barris.

Si l'informe constatés una relació de cause i efecte, l'Ajuntament hauria d'indemnitzar els veïns per aquests danys en edificis privats.

En el cas que l'estudi descarti les obres com l'origen dels desperfectes, fonts municipals asseguren que s'obriria una línia de subvencions per als veïns de la comunitat afectada per tal d'ajudar en el finançament de la reparació.



Més policia i neteja

Dimarts passat, l'alcaldessa Marta Felip, juntament amb altres regidors del govern, es van reunir amb els veïns de la Marca de l'Ham per tractar les inquietuds i problemàtiques del barri. La reunió formava part de l'acord entre consistori i veïns a canvi de desconvocar les manifestacions i els talls a la C-260. En la trobada, els veïns van exposar problemes de seguretat, neteja viària i convivència.

Per la seva banda, l'Ajuntament va insistir en el compromís d'incrementar el patrullatge al barri, destinar-hi més persones del servei de neteja així com revisar la llicència d'obertura de bars sobre els quals hi ha queixes veïnals. Els residents de la Marca de l'Ham, però, es mostren escèptics i donen dos mesos de marge a l'Ajuntament per veure'n els resultats.