"No poden deixar que es mori de gana"

«Tinc ganes de suicidar-me», reconeix la Guadalupe, una jove de 20 anys sense sostre ni accés a menjar que fa mig any que va arribar a Figueres. La noia va arribar a Figueres fa mig any des de Valls. No disposa de cap habitatge i a les nits dorm al Local Social, on l'Ajuntament de Figueres va habilitar l'espai del menjador amb llits plegables perquè les persones indigents poguessin passar-hi, si més no, les nits des de les 23 hores fins les 7 del matí.

La Taula Energètica i de l'Habitatge de Figueres es va concentrar divendres al matí a la seu de Serveis Socials de la ciutat per denunciar el seu cas d'emergència social.

«Es va desmaiar davant nostre» explica la Rosa Maria Chia des de la Taula Energètica. La jove els va explicar que feia dies que no menjava i que des de Serveis Socials no l'havien pogut al no estar empadronada.

Va visitar el CAP d'urgència, tal com va explicar la Taula d'Habitatge, i l'informe mèdic constata que pateix depressió i ansietat. La jove tampoc té ingressos per poder pagar els medicaments que li han receptat.

«No poden deixar que una persona mori de gana», insisitia Chica. Una vintena de membres de l'associació es van concentrar als Serveis Socials de Figueres per tal d'aconseguir accés continuat a aliments i un habitatge propi.

Arran de la concentració de la Taula Energètica, Serveis Socials es va comprometre a servir-li dinar i sopar al menjador social. De moment, continuarà dormint al local social on «comparteixo sala amb toxicòmans i no hi ha privacitat», diu la Guadalupe.

El regidor de Compromís d'Esquerres, Òscar Vergés, present en la concentració, va reclamar al govern la revisió de la gestió de la pobresa a Figueres i va carregar contra la "insuficiència" dels recursos destinats per a l'emergència habitacional.