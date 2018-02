Figueres també privatitzarà l'enllumenat públic i el manteniment de parcs i jardins

Fa gairebé un mes que l'Ajuntament de Figueres presentava als ciutadans el nou model del servei de neteja i recollida d'escombraries, el qual prendrà el relleu d'Ecoserveis a l'octubre del 2018. Fins ara, només s'externalitzava la neteja viària, la recollida de residus sòlids i la deixalleria, però l'Ajuntament està treballant per treure a licitació també el manteniment de l'enllumenat públic i parcs i jardins.

Així, el consistori acabaria privatitzant també els dos únics serveis que fins ara havia d'assumir l'empresa municipal Fisersa.



Subrogació

Fonts sindicals han confirmat la privatització del manteniment tant de l'enllumenat com del servei de jardineria de la ciutat. «Es privatitzarà tot», diu el portaveu del sindicat majoritari COBAS, Ricardo López. Malgrat l'externalització, però, els treballadors se subrogaran a l'empresa adjudicatària i es preveu que amb les mateixes condicions de treball, tal com van acordar a canvi de desconvocar la vaga d'escombraries del desembre del 2016.

Per altra banda, des de l'Ajuntament no han transcendit detalls sobre el motiu pel qual els serveis ja no serien absorbits per Fisersa. Fonts municipals diuen que no hi ha res tancat i que els tècnics hi estan treballant.

Però, en què s'està treballant? Sindicats i consistori han mantingut converses en relació amb les noves contractacions i des de CCOO hi posen una mica de llum. «Aquests serveis que semblava que els assumiria Fisersa ara passen a empresa privada i una possibilitat és que es licitin en tres lots», assegura el representant sindical de CCOO, Pau Gálvez.



Possible precarietat laboral

Des de CCOO «hem lluitat perquè tota la plantilla mantingués les condicions pactades en el conveni, tant si els treballadors passaven a una empresa pública com privada». Així, la permanència de l'acord signat ara fa un any amb l'Ajuntament de Figueres estaria garantit fins al 2021. Seria aleshores quan caldria tornar a negociar les condicions.

En canvi, des del CSIF sindicat minoritari, alerten d'una possible precarització dels llocs de treball, si la subrogació dels treballadors es fa a una empresa privada i no pública.

En el conveni signat el gener del 2017 després d'hores de negociacions s'inclou que es garanteixin les condicions laborals del personal, inclòs el d'enllumenat i jardineria, i que no hi hagi acomiadaments, a més d'evitar diferents escales salarials amb el nou personal que s'incorpori.

De moment, però, ja s'ha aprovat en sessió plenària l'expedient per dur a licitació el contracte de neteja viària, recollida de residus i deixalleria per valor de 6 milions d'euros (i que tindrà vigència de 4 anys i 2 de prorrogables).

Respecte la licitació de l'enllumenat i la jardineria no ha transcendit el seu cost ni la durada del contracte.

El contracte amb Ecoserveis finalitza aquesta propera tardor, després de la pròrroga de l'agost del 2016, després de setze anys en funcionament.