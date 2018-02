Un home es presenta a comissaria dels Mossos per denunciar que no li venen droga

Història rocambolesca la que es va viure dissabte a la matinada a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Figueres. Un home que presentava símptomes d'anar molt begut va anar fins a l'ABP (Àrea Bàsica Policial) pels volts de la mitjanit per presentar una denúncia.

Els agents que el van atendre, en veure'l en aquell estat, li van dir que tornés l'endemà i que anés a casa a descansar. En canvi, l'home es va mostrar agressiu amb la policia i va dir-los que havia anat fins a la comissaria a denunciar que no li volien vendre droga. Malgrat els intents de calmar-lo ls agents, va anar insistint.

Finalment, va accedir a marxar de la seu policial i va dir als Mossos que ja tornaria l'endemà. Tot això, entre els intents de calmar-lo del sergent. En comptes d'anar a dormir la mona, però, al cap d'una estona va tornar per sorpresa a la comissaria. Aquesta vegada, el mateix individu va agafar un tot terreny, un Nissan X Trail gris, i es va encarar contra la comissaria.

El vehicle va acabar xocant contra les pilones que hi ha a la rampa que dona accés a l'aparcament dels Mossos d'aquesta comissaria de la capital de l'Alt Empordà.

Els agents en sentir el fort sotrac van sortir ràpidament de l'edifici policial. El vehicle tot terreny va quedar destrossat en bona part del davant per l'impacte. Els agents van veure que el conductor era el mateix home que havien atès anteriorment. Durant la seva detenció aquest encara es mostrava violent, fins al punt queva ferir de forma lleu un dels agents actuants.

Per tot això, els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres van detenir l'individu. Es tracta d'un veí de la ciutat de Figueres, de 33 anys i d'origen magrebí. Va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat, després d'haver ferit el policia i per danys ocasionats pel xoc del vehicle contra les pilones de la comissaria.

L'individu detingut és un jove que compta amb antecedents policials. Una persona coneguda pels agents de Figueres ja que està relacionat amb el tràfic de drogues, i que fins i tot en alguna ocasió ha protagonitzat algun fet i ha arribat a agredir algun agent la policia.

Finalment, després d'una nit anant borratxo i causant danys a la comissaria, va acabar passant la nit en comptes de casa, a les garjoles de l'ABP de Figueres. També durant la nit va dur a terme actes de violència. L'endemà va passar a disposició del jutge.