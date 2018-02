IAEDEN denuncia l'Ajuntament de Cantallops pel funcionament d'una granja amb «irregularitats»

La granja que IAEDEN denuncia per incompliment de la normativa

L'entitat ecologista IAEDEN-Salvem l'Empordà i un veí de Cantallops han interposat un recurs contenciós-administratiu contra l'Ajuntament de Cantallops per «haver desestimat per silenci administratiu els escrits de denúncia» presentats davant el consistori. El recurs ha estat admès a tràmit pel Jutjat Contenciós Administratiu de Girona.

Es tracta de la granja dels Noguers que, segons Salvem l'Empordà «incomplex les condicions de llicència ambiental». Denuncien el mal estat de les instal·lacions, la proximitat amb el nucli urbà, manca d'instal·lació de basa de purins i l'incompliment de les condicions de seguretat. La granja vol ampliar l'activitat existent i passar dels 720 porcs actuals a 1222 caps de bestiar. Ja el 2016, 78 veïns van signar en contra de l'ampliació de la granja.

L'entitat denuncia la passivitat de les administracions i que ni la Generalitat ni l'Ajuntament han fet res per tancar la granja. Per altra banda, l'Ajuntament està a l'espera del que decideixi la justícia però asseguren que un informe elaborat per una empresa certificador avala que la granja compleix tots els requisits.