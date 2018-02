El PP diu estar compromès amb la rehabilitació de la Casa Natal de Dalí

La regidora del PP a l'Ajuntament de Figueres, Maria Àngels Olmedo, va reafirmar ahir el compromís del partit adquirit el 2017 perquè els Pressupostos Generals de l'Estat del 2018 incloguin una partida per a la rehabilitació de la Casa Natal de Salvador Dalí a Figueres.

«El nostre compromís segueix intacte i per tant, seguim treballant perquè els PGE siguin aprovats en el temps més breu possible i que en ells hi figuri la partida de 250.000 euros a través d'una subvenció a l'Ajuntament de Figueres.

El grup del PDeCat va presentar una moció per tal d'instar al Govern central a incorporar la subvenció en els Pressupostos Generals de l'Estat. La portaveu del PP a Figueres ho titlla d'oportunista: «fer creure a la gent que el PP i el Govern d'Espanya no estan compromesos amb aquest projecte és un intent de manipular la realitat, va concloure.