Enxampen una parella a La Jonquera amb 28 kg d'haixix dins de bombones de butà

Amagar droga per poder passar fronteres entre països i eludir els controls policials s'ha convertit en un art, però els cossos policials també estant cada cops més atents a la sofisticació dels petits i grans narcotraficants.

La Guàrdia Civil va confiscar la matinada de dilluns a dimarts un total de 27,9 quilos d'haixix a La Jonquera amagats a l'interior de dues bombones de butà que transportaven una parella en una autocaravana de matrícula italiana.

En la inspecció del vehicle, els agents van observanr com en un lateral existia una tapa que donava accés a un buit en el qual hi havia una bombona de butà que no estava instal·lada. En el maleter de l'autocaravana hi havia una altra bombona d'iguals característiques, fet que va va cridar l'atenció dels guàrdies civils que van estudiar més a fons ambdues bombones. Va ser aleshores quan van detectar una espècie de tapa que, una vegada manipulada, deixava al descobert diversos paquets d'haixix.

La Guàrdia Civil va detenir per un presumpte delicte contra la salut pública els dos ocupants de l'autocaravana, una dona italiana de 33 anys i un home de nacionalitat Marroquina i 37 anys d'edat.

Les diligències instruïdes, juntament amb els detinguts i la droga confiscada van ser posats disposició del Jutjat d'Instrucció de guàrdia a Figueres.