L'Ajuntament de Cantallops, al jutjat per les «irregularitats» d'una granja

L'entitat ecologista Iaeden-Salvem l'Empordà i un veí de Cantallops han interposat un recurs de contenciós administratiu contra l'Ajuntament de Cantallops per permetre el funcionament d'una granja que «incompleix» la normativa ambiental. El Jutjat Contenciós Administratiu de Girona ja ha admès el recurs a tràmit. El col·lectiu insisteix en «l'incompliment reiteratiu i greu» de la normativa en matèria ambiental d'acord amb la llicència atorgada el 2008 i denuncien la «passivitat» tant del consistori com de la Generalitat.

Reclamen que es tanqui la granja, que es revoqui la llicència i que s'aturi l'ampliació de les instal·lacions. I és que la granja coneguda com Els Noguers, actualment amb 720 porcs, vol créixer fins a 1.222 caps de bestiar. Ja al 2016, 78 veïns van signar en contra d'aquesta ampliació, però els tràmits per adquirir la llicència continuen.

Salvem l'Empordà alerta del deteriorament de la granja, cobertes d'uralita, incompliment dels controls periòdics, que les basses de purins tenen fissures, que disposen de la capacitat mínima requerida i la inexistència del tancament perimetral.

Un dels 78 veïns que van signar en contra del projecte, Rafael Duran, ha presentat amb Salvem l'Empordà el recurs. Viu a prop de de les instal·lacions (la granja es troba a poc més de cent metres del nucli urbà) i denuncia problemes de pudors sobretot durant l'estiu. «La granja està obsoleta i l'estat real no coincideix amb l'informe que rep l'Ajuntament», diu.

Des de l'Ajuntament de Cantallops, el tinent d'alcalde, Josep Campsolinas, deixa la decisió en mans de la justícia. Referent a l'estat de la granja, el consistori compta amb informes recents que certifiquen que les instal·lacions compleixen amb els requisits. «Si tenim tots els informes favorables, no ens hi podem negar malgrat no ens agradi per la proximitat al nucli urbà», explica Campsolinas referent a l'ampliació de la granja. Els ecologistes també denuncien la inacció de les administracions davant la contaminació dels aqüífers. «Una administració seriosa hauria de tenir aquests aspectes com una de les seves principals preocupacions, és un problema mediambiental greu i també de salut», diu Lluís Serrano, de Salvem l'Empordà.



Problemàtica global

Dels 68 municipis de l'Alt Empordà, la meitat, 34, estan declarats com a zona vulnerable per la contaminació d'aqüífers, però «ja han estat vulnerades i les aigües contaminades», afegeix.

Serrano també alerta que les empreses aprofiten «les escletxes» de la normativa per ampliar les explotacions. Tal com explica l'entitat, la distància reglamentària de 500 metres de distància amb el nucli urbà només s'aplica a les noves llicències, per la qual cosa s'opta per ampliar les instal·lacions ja existents «encara que estiguin en estat ruïnós» i no per construir-ne de noves.

L'entitat també està pendent d'una altra ampliació a Cantallops. Es tracta d'una petita granja del Mas del Llobet que preveu tenir fins a 2.000 porcs.