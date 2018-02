Les obres d'El Bulli avancen amb els interiors i serveis per poder obrir el 2019

Ferran Adrià davant del Braimstorming, una de les noves estructures per al laboratori d´idees.

Les obres del nou Bulli1846 avancen amb la previsió d'acabar a finals d'any per obrir el 2019. El cuiner Ferran Adrià va visitar ahir els treballs acompanyat de l'alcaldessa, Montse Mindan, i tècnics municipals. En aquest moment es treballa en els serveis i interiors. Encara s'està a l'espera de la llicència per part de l'Ajuntament per a uns treballs exteriors.

L'alcaldessa ha explicat que s'està a l'espera dels informes externs que es requereixen per poder donar la llicència. Es va sol·licitar per a un projecte complementari dels jardins un edifici a l'entrada de les instal·lacions i un aparcament. Mindan ha explicat que la informació està tramesa a tota les administracions que n'han d'estar informades. Està convençuda que s'informarà positivament i podran continuar amb aquesta part exterior. La visita d'ahir va explicar que venia motivada per veure l'evolució de l'obra aprofitant la presència de Ferran Adrià.

Les noves estructures fa mesos que són visibles i permeten començar a visualitzar el projecte que es va presentar fa cinc anys. Segons Mindan, en aquest moment es treballa sobretot en els serveis i també en interiors.



A finals d'any

En una visita al març Ferran Adrià va posar la data de finals d'any per acabar els treballs. Segons Mindan, el cuiner calcula poder obrir l'espai l'any vinent, tot i que durant els dos primers anys es faran visites concertades.

Les velles instal·lacions, de 1.312 metres quadrats, s'han ampliat amb 218 m2 més.