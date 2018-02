El troben parat a l'AP-7 amb el cotxe danyat i multiplica per quatre la taxa d'alcohol

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) van trobar-se amb una situació curiosa aquest cap de setmana. Estaven fent tasques per l'autopista aquest diumenge a la nit i a l'altura del quilòmetre 21, a Llers, van veure un cotxe que estava aturat entre l'últim carril i el voral.

A més, el vehicle presentava danys però no compatibles amb la posició que es trobava. I per tant, la hipòtesi dels agents és que aquest vehicle s'havia accidentat estona abans, i que llavors el seu conductor havia decidit aturar-se, per motiu desconegut.

El que van fer els policies és identificar el conductor del vehicle i un cop el van veure van poder comprovar que presentava símptomes d'anar sota els efectes de les begudes alcohòliques.

Per aquest motiu li van fer el test d'alcoholèmia. Va donar positiu i, en concret, va més que quadruplicar la taxa màxima permesa, que es troba en 0,25 mg per litre d'aire expirat. En total, la taxa que va resultar va ser d'1,03 mg/litre.

Davant d'aquest fet, els Mossos d'Esquadra van denunciar el conductor del vehicle danyat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques. L'home no va acabar detingut, ja que compta amb domicili conegut. Es tracta d'un veí d'Olot, de nacionalitat espanyola, de 37 anys. El jutge el citarà pròximament pels fets de Llers.